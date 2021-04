Honor sautera la série 40 et passera directement au «Honor 50». La série sera dévoilée en mai et le modèle haut de gamme devrait être le Honor 50 Pro +. L’équipe derrière le benchmark Master Lu a découvert les spécifications du téléphone et les a partagées avec le monde entier.

Ce sera un véritable produit phare. Il aura un écran AMOLED de 6,79 pouces avec une résolution de 1440p + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (avec prise en charge HDR10 + pour démarrer). Il exécutera le logiciel Magic UI 4.0, mais à ce stade, il n’est pas clair s’il aura des services Google à bord ou non.







Spécifications du Honor 50 Pro + par Master Lu

Quoi qu’il en soit, le Pro + sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 (notez que le GPU est identifié à tort comme un Mali-G78). La puce sera connectée à la RAM LPDDR5 (8 Go semble être la base) et au stockage UFS 3.1 (à partir de 128 Go).

Passant à la caméra, l’arrière comportera un module principal de 50 MP, un module ultra-large de 13 MP et un téléobjectif de 8 MP (50 mm ou un grossissement 2x). Il y aura également un capteur ToF 3D. La façade abritera une double caméra 32MP + 8MP.

La batterie de 4400 mAh prendra en charge une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W. Il n’y a pas encore de mot sur les prix.

