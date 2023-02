Spécifications du Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra : officielles

Lorsque vous voulez simplement des détails simples sur un appareil, vous voulez parfois simplement consulter une liste de spécifications. Pour le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra, la liste des spécifications ne raconte certainement pas toute l’histoire, mais c’en est une bonne partie pour un public comme le nôtre. Pour ceux d’entre vous qui ont besoin de ces détails sont internes, c’est parti.

Toute la gamme Galaxy S23 est alimentée par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui a été personnalisé pour le Galaxy S23 à un certain niveau, offrant des « performances accélérées », selon Qualcomm. Nous obtenons également un appareil photo 200MP pour la première fois dans un téléphone Samsung sur le S23 Ultra, l’utilisation continue d’écrans 120Hz sur toute la gamme et de grandes batteries dans le 23+ (4700mAh) et le S23 Ultra (5000mAh), ainsi charge aussi rapide dans ces deux jusqu’à 45W. N’oublions pas non plus le S Pen intégré dans l’Ultra.

Nous avons également le WiFi 6E dans tous les appareils, Bluetooth 5.3, des lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons, Gorilla Glass Victus 2 pour la protection, et jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage dans l’Ultra. Les S23 et S23+ atteignent respectivement 8 Go de RAM et 256 Go et 512 Go de stockage.

Comme c’est le cas presque chaque année, ces nouveaux téléphones Galaxy S23 sont dotés de fonctionnalités matérielles que vous attendez d’appareils haut de gamme. Et en parlant de prix, nous avons des points de départ de 799 $ (S23), 999 $ (S23+) et 1 199 $ (S23 Ultra), avec des précommandes qui démarrent maintenant et le jour du lancement est fixé au 17 février.

Spécifications du Galaxy S23 Ultra : officielles