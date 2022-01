Spécifications détaillées du Lenovo Legion Y90 révélées par TENAA

Le prochain téléphone de jeu de Lenovo s’appellera Lenovo Legion Y90 en Chine, et il vient d’apparaître sur TENAA. L’appareil, qui devrait arriver dans le monde sous le nom de Legion 3 Pro, aura un grand écran avec une résolution Full HD+, un corps ultra-lourd et de nombreuses options de mémoire.

Ce Lenovo porte un numéro de modèle L71061 et arbore un écran OLED de 6,9 ​​pouces et une résolution de 2460 x 1080 pixels – identique au Legion 2 Pro. La fréquence du processeur est indiquée à 2,995 GHz, ce qui correspond à la fréquence d’horloge du chipset Snapdragon 8 Gen 1.

Lenovo prévoit de lancer le Y90 avec au moins quatre options de RAM : 8 Go, 10 Go, 12 Go et 16 Go. Une fiche technique divulguée plus tôt cette semaine suggérait qu’une version de 18 Go de RAM était également sur la table.





Le stockage sera de 128 Go, 256 Go et 512 Go. La batterie est répertoriée à 2 650 mAh, mais c’est la capacité de l’une de ses deux cellules, indiquant une capacité totale de 5 300 mAh. Les dimensions du téléphone sont de 177 x 78,1 x 10,9 mm et il pèse 252 grammes.

Ce sera l’un des smartphones les plus lourds du marché une fois lancé, et c’est parce qu’il aura deux ventilateurs pour un refroidissement supplémentaire, ainsi qu’une caméra selfie pop-up, intégrée dans le côté droit.

La source (en chinois) | Passant par