Spécifications de l’iPhone 15 Pro, 15 Pro Max par rapport au Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, OnePlus 11

Taille de l’écran, technologie, résolution, taux de rafraîchissement, luminosité OLED de 6,1 pouces ; 2 556 x 1 179 pixels OLED de 6,7 pouces ; 2 796 x 1 290 pixels AMOLED de 6,8 pouces, 3 088 x 1 440 pixels ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ; Écran de bord ; 1 750 lentes AMOLED de 6,7 pouces ; 3 216 x 1 440 pixels ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Écran OLED de 6,7 pouces, QHD+ (1 440 x 3 120 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité de 1 500 nits Densité de pixels 460 ppp 460 ppp 500 ppp 525 ppp 512 ppp Dimensions (pouces) 2,78 x 5,77 x 0,32 pouces 3,02 x 6,29 x 0,32 pouces 3,07 x 6,43 x 0,35 pouces 2,92 x 6,42 x 0,33 pouces 6,4 x 3,0 x 0,3 pouces Dimensions (millimètres) 70,6 x 146,6 x 8,25 mm 76,7 x 159,9 x 8,25 mm 78 x 163,3 x 8,9 mm 74,1 x 163,1 x 8,5 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Poids (grammes, onces) 187 g (6,6 onces) 221 g (7,81 onces) 234 g (8,25 onces) 205 g (7,23 onces) 212 g (7,5 onces) Logiciel mobile iOS 17 iOS 17 Android 13 Android 13 Android 13 Caméra 48 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large), téléobjectif 12 mégapixels (optique 3x) 48 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large), téléobjectif 12 mégapixels (optique 5x) 200 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large) 10 mégapixels (téléobjectif) 10 mégapixels (téléobjectif) 50 mégapixels (large), 48 mégapixels (ultra-large), 32 mégapixels (téléobjectif) 50 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra-large), 48 mégapixels (téléobjectif) Avant face à la caméra 12 mégapixels 12 mégapixels 12 mégapixels 16 mégapixels 10,8 mégapixels Capture vidéo 4K 4K 8K à 30 ips 8K 4K à 60 ips Processeur A17 Pro A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 optimisé pour la galaxie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tenseur G2 RAM/stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To 12 Go + 256 Go ; 12 Go + 512 Go ; 12 Go + 1 To 8 Go de RAM + 128 Go ; 12 Go de RAM + 256 Go 12 Go de RAM + 128 Go, 256 Go, 512 Go Stockage extensible Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Vitesses de batterie/chargement Non dévoilé; Apple revendique jusqu’à 23 heures de lecture vidéo (20 heures en streaming) Non dévoilé; Apple revendique jusqu’à 29 heures de lecture vidéo (25 heures en streaming) 5 000 mAh (charge filaire de 45 W) 5 000 mAh (charge filaire de 80 W aux États-Unis, 100 W au Royaume-Uni) 5 000 mAh Détecteur d’empreintes digitales Aucun (identification faciale) Aucun (identification faciale) À l’écran À l’écran Sous affichage Connecteur USB-C (USB 3.0) USB-C (USB 3.0) USB-C USB-C USB-C Prise casque Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Fonctionnalités spéciales 5G (mmw/Sub6), indice IP68, MagSafe (jusqu’à 15 W), chargement sans fil Qi jusqu’à 7,5 W, Dynamic Island, zoom optique 3x 5G (mmw/Sub6), indice IP68, MagSafe (jusqu’à 15 W), chargement sans fil Qi jusqu’à 7,5 W, Dynamic Island, zoom optique 5x (équivalent 120 mm) 5G (mmw/Sub6), indice IP68, chargement filaire plus rapide, PowerShare sans fil pour charger d’autres appareils, S-Pen intégré, zoom spatial 200x, zoom optique 10x, UWB pour trouver d’autres appareils 5G, indice de protection IP64, double batterie, adaptateur secteur 80 W inclus dans la boîte 5G, gomme magique, suppression du flou photo, ton réel, suppression du flou du visage, mode exposition longue, action panoramique ; Attendez-moi, temps d’attente, dirigez mon appel en direct, traduction, Prix ​​US hors contrat 999 $ (128 Go, 1 099 $ (256 Go), 1 299 $ (512 Go), 1 499 $ (1 To) 1 199 $ (256 Go), 1 399 $ (512 Go), 1 599 $ (1 To) 1 200 $ (12 Go/256 Go) 799 $ (8 Go/128 Go) 899 $ (128 Go + 12 Go) Prix ​​au Royaume-Uni 999 £ (128 Go), 1 099 £ (256 Go), 1 299 £ (512 Go), 1 499 £ (1 To) 1 199 £ (256 Go), 1 399 £ (512 Go), 1 599 £ (1 To) Convertit à 970 £ 729 £ (8 Go/128 Go) 849 £ Prix ​​en Australie 1 849 AU$ (128 Go), 2 049 AU$ (256 Go), 2 399 AU$ (512 Go), 2 749 AU$ (1 To) 2 199 AU$ (256 Go), 2 549 AU$ (512 Go), 2 899 AU$ (1 To) Convertit en 1 680 AU$ Convertit en 1 270 AU$ (8 Go/128 Go) 1 299 AU$