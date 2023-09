Spécifications de l’Apple Watch 9 : comment elle se compare aux séries 8, séries 7 et séries 6

Lors de son événement d’automne Wonderlust, Apple a lancé l’Apple Watch Series 9, son dernier modèle de sa gamme de montres intelligentes. Bien qu’elle ne possède pas toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch Ultra 2 super premium, également annoncée lors de l’événement, la série 9 a amélioré plusieurs fonctionnalités de ses prédécesseurs. Voici comment l’Apple Watch Series 9 se classe par rapport aux montres Series 8, Series 7 et Series 6.

La série 9 ressemble aux montres Apple précédentes : une montre rectangulaire avec un grand écran et une couronne numérique sur le côté droit avec un bouton juste en dessous. Il utilise des bracelets de montre interchangeables de 20 mm, tout comme ses prédécesseurs.

Mais depuis la sortie de l’Apple Watch Series 6 fin 2020, les montres intelligentes d’Apple sont devenues légèrement plus grandes et les écrans sont devenus plus grands. Les appareils portables ont également ajouté des fonctionnalités de suivi de la santé, de nouveaux avantages et des processeurs plus rapides.

La série 6 a introduit un capteur SPo2 pour suivre l’oxygène dans le sang, qui est un indicateur clé de la qualité du sommeil, car des niveaux inférieurs pourraient indiquer des conditions telles que l’apnée du sommeil qui épuisent le repos (et si elles ne sont pas traitées, pourraient être dangereuses). La série 6 a hérité de l’affichage permanent de la série 5, une fonctionnalité intéressante mais économe en batterie qui a ouvert la voie aux montres Apple à venir. Malgré une plus grande efficacité matérielle et logicielle dans les montres ultérieures, de nouvelles fonctionnalités ont permis à chaque montre intelligente Apple de maintenir une autonomie stable d’une journée qui doit être rechargée avant de se coucher.

La série 7 lancée en 2021 a légèrement augmenté les tailles proposées à 41 mm et 45 mm, contre 40 mm et 44 mm dans son prédécesseur. Associée à des cadres plus fins, la série 7 avait une taille d’écran sensiblement agrandie, suffisamment pour accueillir un clavier QWERTY complet. La série 7 a également ajouté une charge rapide, qui, selon Apple, peut recharger une montre à partir d’une batterie déchargée à 80 % en 45 minutes environ.

La série 8 est arrivée en 2022 avec un capteur de température cutanée, une nouvelle fonctionnalité de santé qui mesurait les écarts nocturnes par rapport à une température de référence afin de potentiellement détecter les changements dans l’ovulation ou les menstruations. Bien que davantage de données sur la santé soient agréables, la série 8 ne donne pas beaucoup d’indications sur la signification des variations de température cutanée, a découvert Lisa Eadicicco, rédactrice en chef de CNET, par opposition au « score de préparation » plus utile trouvé dans l’anneau intelligent Oura à détection de température. portable.

La toute nouvelle montre intelligente d’Apple, la série 9, intègre une poignée de nouvelles fonctionnalités qui s’appuient sur ses prédécesseurs, mais attend également avec impatience une nouvelle ère d’appareils Apple. Traditionnellement, la nouvelle puce S9 offre de nouveaux avantages, à savoir le traitement sur l’appareil pour Siri afin que les utilisateurs puissent obtenir des réponses aux requêtes même hors ligne. Une nouvelle puce ultra-large bande de deuxième génération sur la montre intelligente lui permettra également de trouver les iPhones manquants à proximité en indiquant le chemin et en envoyant des vibrations et des gazouillis audibles lorsque les utilisateurs sont proches.

La grande nouveauté est Double Tap, qui interagit avec la montre via un contrôle gestuel, sans toucher l’écran. La série 9 reconnaît lorsque l’utilisateur appuie deux fois sur son index et son pouce, ce qui remplace un bouton principal dans une application : utilisez-le pour répondre à des appels, mettre en pause ou écouter de la musique, répéter une alarme et bien plus encore.

La science actuelle est plutôt intéressante, car la série 9 détecte les mouvements et les changements dans le flux sanguin lorsque le porteur pince deux fois son index et son pouce. Le moteur neuronal intégré à l’appareil utilise les données de plusieurs capteurs pour reconnaître ce mouvement, notamment l’accéléromètre, le gyroscope et le capteur cardiaque optique. C’est une vitrine de ce qu’une Apple Watch peut faire avec sa gamme croissante de capteurs.

En pratique, Double Tap a un autre objectif, comme d’autres l’ont souligné: Former les utilisateurs à utiliser le contrôle gestuel en vue de s’appuyer sur celui-ci pour utiliser le prochain Vision Pro. Les utilisateurs interagissent avec le casque AR/VR d’Apple entièrement par des gestes, notamment en pinçant l’index et le pouce. Quelle meilleure façon d’indiquer aux premiers utilisateurs (qui se précipiteront probablement pour acheter une série 9 ou l’Apple Watch Ultra 2, qui dispose également de Double Tap) l’interface de Vision Pro avant son lancement au début de l’année prochaine ?

Enfin, la série 9 ajoute quelque chose d’autre aux montres Apple, et bien sûr, à l’ensemble de la gamme d’appareils Apple : son premier produit neutre en carbone de l’entreprise. En sélectionnant certains boîtiers et bracelets fabriqués à partir de matériaux recyclés, et grâce aux changements visant à utiliser davantage d’énergie verte lors de la fabrication et à des options d’expédition à faibles émissions, la montre Series 9 que vous récupérez dans un magasin ou commandez en ligne peut être le produit Apple le plus durable que vous puissiez acheter. ‘ai jamais acheté – et, espérons-le, un signe des choses à venir pour le géant de la technologie.