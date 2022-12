Spécifications de l’appareil photo Xiaomi 13 Ultra

La série Xiaomi 13 devrait bientôt faire ses débuts avec deux modèles – le vanilla 13 et son frère Pro. Une variante Ultra rejoindra leurs rangs plus tard et un pronostiqueur noté Station de discussion numérique partagé quelques spécifications clés pour la configuration de la caméra du Xiaomi 13 Ultra.

Sur la base des nouvelles informations, Xiaomi 13 Ultra comportera une configuration à quatre caméras avec le capteur principal 1 “(Sony IMX989) du Xiaomi 12S Ultra conservé. Le nouveau bit est une stabilisation de cardan et PDAF.

Il n’y a pas beaucoup d’informations pour les capteurs restants – nous obtenons la confirmation de l’autofocus PDAF sur les quatre capteurs et un capteur dToF (Direct Time-of-Flight). Xiaomi 13 Ultra conservera très probablement le boîtier de caméra circulaire du 12S Ultra.

La source (en chinois)