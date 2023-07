Spécifications de la série Xiaomi 14

Avec la série Xiaomi 13 déjà disponible dans le monde entier, il est temps de porter notre attention sur la prochaine génération de produits phares de Xiaomi. Le premier ensemble de spécifications pour la série Xiaomi 14 est là grâce à un pronostiqueur Station de discussion numérique qui partage quelques détails préliminaires sur les chipsets, les batteries et les vitesses de charge des prochains produits phares.

Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro devraient faire leurs débuts en novembre avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3 à la barre. Le SoC phare de nouvelle génération de Qualcomm sera annoncé fin octobre lors d’un événement dédié organisé à Maui, Hawaï et Xiaomi sera l’une des premières marques de smartphones à lancer des appareils alimentés par le nouveau chipset.

Snapdragon 8 Gen 3 devrait présenter une nouvelle architecture de cœur 1 + 5 + 2 avec un cœur principal Cortex-X4 aux côtés de 5 cœurs Cortex-A720 et de 2 cœurs Cortex-A520. Le côté GPU devrait être couvert par l’Adreno 750 qui devrait offrir des gains de performances notables.

On dit que Xiaomi 14 dispose d’une batterie de 4 860 mAh avec une charge filaire rapide de 90 W et des recharges sans fil de 50 W. Xiaomi 14 Pro sera doté d’une cellule légèrement plus grande de 5 000 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

