Spécifications de la série Samsung Galaxy Book3 et fuite d’affiches

Samsung organise une grande conférence de lancement le 1er février où nous verrons les débuts de la série Galaxy S23. Les nouveaux téléphones seront rejoints par une toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book (que vous pouvez déjà réserver) et nous avons maintenant plus de détails sur leurs spécifications ainsi qu’une autre affiche divulguée.

Samsung annoncera une gamme de cinq modèles de Galaxy Book3 avec les Book3, Book3 360, Book3 Pro, Book3 Pro 360 et Book3 Ultra.







Conception du Samsung Galaxy Book3 Ultra sur la base de données FCC

Galaxy Book3 et Book3 360 seront disponibles dans des tailles d’écran de 15 pouces tandis que le Book3 Pro sera disponible dans des variantes de 14″ et 16″. Les Book3 Pro 360 et Book3 Ultra haut de gamme seront proposés exclusivement avec des écrans de 16 pouces. Tous les nouveaux ordinateurs portables de Samsung seront équipés des processeurs Intel de 13e génération, le Book3 Pro 360 étant proposé dans les versions Core i5-1340P et Core i7-1360P aux côtés des graphiques Intel Iris Xe, de 16 Go de RAM DDR5 et jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0 NVMe.

Le Galaxy Book3 Pro 360 sera doté d’un écran Super AMOLED de 16 pouces d’une résolution de 2880 x 1800px et prendra également en charge l’entrée du stylet via le S-Pen fourni. L’ordinateur portable n’aura cependant pas de fente pour stylet pour la garde. La batterie devrait atteindre 76 Wh et vous obtiendrez un chargeur de 65 W fourni. Le Galaxy Book3 Pro 360 n’aura que 13 mm d’épaisseur et pèsera 1,6 kg (3,5 LBS).

De plus, Samsung devrait annoncer la série Galaxy Book2 Go comme une alternative plus abordable, bien que cela vienne probablement avec un communiqué de presse quelques jours avant ou après l’événement au lieu de se battre pour les feux de la rampe avec les gros chiens.

Source