Spécifications de la série Honor 80 inclinées

La semaine dernière, nous avons vu quelques spécifications sur le prochain produit phare Honor 80 Pro + et maintenant pronostiqueur Station de chat numérique est là pour nous apporter plus d’informations sur les deux autres téléphones de la série – le Honor 80 et le Honor 80 Pro.

Honor 80 devrait faire ses débuts avec le chipset Dimensity 1080 de MediTek et une caméra principale de 64MP tandis que le 80 Pro devrait arriver avec le SoC Qualcomm Snapdragon 778G et un tireur principal de 108MP. Le produit phare Honor 80 Pro + recevra la puce Snapdragon 8+ Gen 1 et est également prévu pour transporter un appareil photo principal de 200 MP et une charge rapide de 100 W. Les rumeurs précédentes suggéraient que le Honor 80 Pro + arriverait avec un écran AMOLED incurvé et jusqu’à 12 Go de RAM.

La source (en chinois)