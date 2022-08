Spécifications de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro par rapport à la Watch 5, Watch 4 : comparaison des nouvelles montres

Samsung a lancé non pas un mais deux nouveaux wearables mercredi lors de son mois d’août Événement déballé. La Montre Galaxy 5 remplacera celui de l’année dernière Montre Galaxy 4, mais un nouveau modèle Watch 5 Pro offre une autonomie de batterie plus robuste et un corps en titane plus haut de gamme. Éditeur CNET chez Large Scott Stein’s Article sur les impressions de la Galaxy Watch 5 se concentre sur certains de ces raffinements, mais ici, je vais comparer les spécifications des deux modèles de Galaxy Watch 5 avec la Galaxy Watch 4 de l’année dernière – avec un tableau pratique à la fin !

Comme pour le modèle précédent, la Watch 5 est disponible en deux tailles ; 44 mm et 40 mm. La taille plus petite du modèle 40 mm signifie un design plus léger que vous pourriez trouver plus confortable à porter, mais cela signifie également un écran plus petit et une batterie plus petite à l’intérieur. Vous n’aurez pas à faire de compromis sur les fonctionnalités de suivi de la santé, avec des éléments tels que le suivi de l’oxygène sanguin, le sommeil et un nouveau capteur de température cutanée présenté dans les deux modèles.

La Watch 5 Pro est disponible dans la plus grande taille de 44 mm, avec le même écran de 1,36 pouces que la Watch 5 de 44 mm, mais en ajoutant une batterie beaucoup plus grande de 590 mAh, ce qui pourrait permettre au modèle Pro de fonctionner pendant quelques jours entre les charges. La conception en titane plutôt qu’en aluminium la rendra également attrayante pour les amateurs de plein air qui souhaitent une montre intelligente plus robuste. Cette batterie supplémentaire s’accompagne toutefois d’un compromis de poids, le modèle Pro faisant pencher la balance à 46 grammes contre 32,8 grammes pour la Watch 5.

D’autres spécifications telles que les divers outils de suivi de la santé, l’étanchéité, la mémoire, le stockage et le système d’exploitation Wear OS sont les mêmes sur tous les nouveaux modèles.



