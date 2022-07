Spécifications de la Hyundai Ioniq 6 EV 2024 et plus de détails annoncés

Hyundai a dévoilé les premières images de son Ioniq 6EV il y a quelques semaines, et mercredi, la marque nous a donné plus de détails et de spécifications pour sa fantastique berline aérodynamique alors que la voiture fait ses débuts mondiaux au Salon international de l’automobile de Busan en Corée du Sud. Bien que ces informations soient spécifiquement destinées au marché coréen Ioniq 6, tout cela devrait facilement se traduire par le modèle américain qui sera détaillé en novembre.

Comme l’Ioniq 5, l’Ioniq 6 utilise la plate-forme modulaire E-GMP de Hyundai Motor Group. Aux États-Unis, chaque Ioniq 6 aura une batterie de 77,4 kilowattheures avec l’option de propulsion arrière ou de transmission intégrale à deux moteurs. Le modèle AWD développe 320 chevaux et 446 livres-pied de couple et peut atteindre 62 mph en 5,1 secondes, ce qui correspond parfaitement au double moteur Ioniq 5.

Il existe une fonction EV Performance Tune-Up qui fonctionne essentiellement comme un mode de conduite configurable, vous permettant de régler des éléments tels que la sensibilité de l’accélérateur, la puissance du moteur et le poids de la direction, et l’Ioniq 6 a des bruits de type vaisseau spatial qui peuvent être pompés dans la cabine.

Hyundai



Avec un coefficient de traînée de 0,21, la Ioniq 6 est l’une des la plupart des voitures de production aérodynamiques de tous les temps, ce qui conduit à un haut niveau d’efficacité énergétique. Hyundai cite une autonomie de plus de 380 miles sur le cycle WLTP européen, soit près de 70 de plus que l’Ioniq 5, ce qui devrait se traduire par bien plus de 300 miles sur notre cycle EPA plus strict.

Avec une propulsion arrière et des roues de 18 pouces (et la plus petite batterie de 53 kWh qui sera proposée en dehors des États-Unis), Hyundai affirme que la consommation d’énergie de l’Ioniq 6 est inférieure à 14 kWh aux 100 kilomètres, l’un des meilleurs chiffres de tous les véhicules électriques. aujourd’hui. Son architecture de 800 volts signifie que l’Ioniq 6 peut être chargé de 10% à 80% en moins de 18 minutes sur un chargeur de 350 kW, et comme les autres modèles E-GMP, il a Fonctionnalité V2L qui peuvent alimenter des appareils ou même votre maison.

L’Ioniq 6 a la même paire d’écrans de 12 pouces assis sur le tableau de bord que l’Ioniq 5, qui ont Apple Car Play et Android Auto Fonctionnalité. Deux appareils Bluetooth peuvent être couplés à la fois, et le système d’infodivertissement dispose d’une cartographie en temps réel basée sur l’état de charge de la voiture pour aider à planifier des itinéraires et à trouver des bornes de recharge. Il y a quatre ports USB-C et un port USB-A, et un accessoire Smart Table pliable s’enclenche dans la console centrale et fournit trois autres ports USB-C. C’est également la première voiture de Hyundai à obtenir des mises à jour en direct, qui couvriront des éléments tels que les fonctions d’infodivertissement, le groupe motopropulseur et la batterie, les fonctions de sécurité et plus encore.

Hyundai



Hyundai proposera une gamme de fonctions de sécurité active sur l’Ioniq 6, avec la fine barre noire dans le nez contenant la plupart des capteurs et des caméras. Il aura Highway Driving Assist 2, un système de régulateur de vitesse adaptatif avec assistance à la direction et changements de voie automatiques qui peuvent apprendre votre style de conduite et imiter votre façon de conduire. Les autres caractéristiques comprennent l’avertissement de collision avant avec détection des piétons et des cyclistes, l’assistance au maintien de voie, l’avertissement de sortie de voie, la surveillance des angles morts avec vues de caméra, l’assistance au trafic transversal arrière et les feux de route automatiques. L’Ioniq 6 est également disponible avec une configuration de caméra à 360 degrés et une nouvelle version de Remote Smart Park qui peut se garer en diagonale, parallèle ou perpendiculaire sans personne dans la voiture. Malheureusement, les appareils photo numériques qui remplacent les rétroviseurs latéraux traditionnels ne seront pas disponibles aux États-Unis.

Je suis une ventouse pour un bon éclairage intérieur ambiant, et l’Ioniq 6 a cela sur la serrure. Soixante-quatre couleurs différentes sont disponibles, avec la possibilité de définir deux couleurs différentes à la fois dans différentes parties de l’intérieur, et la lumière est bien diffusée contre les panneaux de porte et d’autres surfaces. Il y a six thèmes présélectionnés avec des noms fantastiques comme moment créatif, soin de l’esprit et journée merveilleuse, et un mode Speed ​​Sync change la luminosité des lumières plus vite vous allez.

Hyundai



Douze couleurs extérieures seront proposées, dont un bleu bébé brillant, le fantastique Digital Green Pearl de type militaire, plusieurs finitions de peinture mate et mon préféré, Biophilic Blue Pearl, qui est un violet prune profond avec un incroyable effet scintillant nacré bleu sarcelle. Il y aura également quatre schémas intérieurs, dont l’un associe un vert olive foncé à un gris clair qui devrait être superbe. Les tailles de roues vont de 18 à 20 pouces, même si j’aurais aimé que les années 20 que vous voyez sur ces images aient un design plus intéressant.

Hyundai indique que l’Ioniq 6 2024 entrera en production cet automne, les ventes aux États-Unis devant commencer au premier trimestre de 2023. Attendez-vous à un prix de départ d’environ 40 000 $, avec des exemples entièrement chargés atteignant la barre des 50 000 $.