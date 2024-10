Spécifications de charge et de batterie du OnePlus 13 détaillées dans une nouvelle fuite

OnePlus devrait lancer un nouveau smartphone phare avec le potentiel d’un temps d’écran beaucoup plus long pour son affichage avancé dans ce qui pourrait ne prendre que quelques semaines. Maintenant, une nouvelle fuite prétend déterminer exactement l’ampleur de la mise à niveau de la batterie du 13. Là encore, si ses fans veulent encore plus de la même chose, il existe des alternatives, quoique avec un piège.

Cependant, alors que les 5 et 5 Pro pourraient avoir des capacités encore plus grandes avec la même technologie filaire SuperVOOC rapide ; cependant, le chargement sans fil – censé passer aux fonctionnalités MagSafe pour démarrer – resterait désormais exclusif au 13 haut de gamme.

En conséquence, cela pourrait être arrondi au nouveau « 6000mAh » terme à des fins de marketing. On pense que les deuxième et troisième font référence aux vitesses de chargement maximales sans fil et filaires du 13.

Deirdre O Donnell – Rédactrice technique principale – 7801 articles publiés sur Notebookcheck depuis 2018

Je suis devenu écrivain et éditeur professionnel peu de temps après l’obtention de mon diplôme. Mes diplômes sont en sciences biomédicales ; cependant, ils m’ont permis d’acquérir une certaine expérience dans le domaine de la biotechnologie, qui m’a convaincu de son potentiel à révolutionner notre santé, notre environnement et nos vies en général. Cela s’est développé au fil du temps en un intérêt dévorant pour davantage d’aspects de la technologie : je ne pourrai jamais écrire assez sur les derniers appareils électroniques, gadgets et innovations. Mes autres intérêts incluent l’imagerie, l’astronomie et le streaming. Oh, et du café.