Spécifications complètes du Realme C25, données de publication et fuite de prix

Les Realme C25, également connus sous le nom de RMX3195, effectuent des rondes de certification depuis quelques semaines maintenant, obtenant une certification NBTC, puis une de la CEE de la Russie. Les deux, malheureusement, avec peu ou pas d’informations sur le matériel. Heureusement, une nouvelle source semble maintenant avoir tout le scoop sur les Realme C25.

Le téléphone devrait commencer à se vendre en Chine le 12 juin pour 170 $. Cela vous donne un écran LCD de 6,5 pouces de 1600 x 720 pixels, avec une luminosité maximale annoncée de 570 cd/m2 et un selfie de 8 MP, logé dans une encoche en forme de larme. Autour du dos – un appareil photo principal de 48MP et une paire de vivaneaux supplémentaires de 2MP. Aussi, un lecteur d’empreintes digitales traditionnel.

Les Realme C25 seront alimentés par un MediaTek Helio G85, avec 4 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage, extensible via microSD. D’autres niveaux de mémoire pourraient également exister. Ce chipset fournit également des éléments tels que le Wi-Fi ac double bande et le Bluetooth 5.0. Tout cela, ainsi qu’une grande batterie de 6 000 mAh, avec une charge de 18 W, une prise jack 3,5 mm et un port USB Type-C sont entassés dans un corps de 164,5 × 75,9 × 9,6 mm, faisant pencher la balance à 209 grammes.

Un autre téléphone Realme non annoncé a également fait son apparition dans diverses listes de certification ces derniers temps – le RMX3261 – un appareil nettement plus gros, sur lequel nous n’avons pas encore appris davantage.

