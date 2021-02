Spécifications clés OnePlus 9 confirmées dans les captures d’écran AIDA64

Il existe des unités OnePlus 9 et cela a été la cause de fuites constantes. Le dernier vient de @TechDroider qui a publié des captures d’écran d’AIDA64 fonctionnant sur l’une de ces unités, ce qui confirme les spécifications clés du téléphone.

Le vanilla OnePlus comportera un écran de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p + (20: 9). L’écran prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz – en gros, peu de choses changeront par rapport au 8T.

Le chipset va cependant changer, c’est le tout nouveau Snapdragon 888 (nom de code «Lahaina»). Cette unité particulière était équipée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le modèle Pro devrait avoir une version 12/256 Go, il n’est pas improbable que le modèle vanilla ait également une telle option.











Spécifications OnePlus 9 illustrées dans les captures d’écran AIDA64

Ensuite, la caméra. Gardez à l’esprit que AIDA64 répertorie la résolution après le binning ici, nous devons donc multiplier par 4. Cela signifie un appareil photo principal de 48 MP, pas de mot sur l’ultra large. La caméra selfie aura un capteur 16 MP et un objectif à mise au point fixe.

Enfin, la batterie aura une capacité de 4500 mAh (comme prévu) et la fuite a confirmé que la boîte de vente au détail OnePlus 9 sera livrée avec un chargeur de 65W à l’intérieur. Encore une fois, comme pour le 8T (et il semble que le chargement sans fil restera exclusif au Pro).

OnePlus devrait dévoiler ses produits phares de nouvelle génération en mars.

