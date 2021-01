Realme devrait lancer la série Realme X7 dans le pays le mois prochain, y compris le Realme X7 5G et le Realme X7 Pro 5G. Avant le lancement, les principales spécifications du Realme X7 5G et du Realme X7 Pro 5G ont été révélées sur le site Web de la société. Le Realme X7 5G sera alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 800U et disposera d’une configuration triple caméra arrière. Le Realme X7 Pro 5G, en revanche, devrait être similaire à la variante chinoise lancée en Chine en septembre de l’année dernière.

Le Realme X7 5G et le Realme X7 Pro 5G seront lancés en Inde le 4 février à 12h30 IST et les smartphones ont également été taquinés sur Flipkart, à part le site Web de Realme, laissant entendre que la série Realme X7 sera vendue via Flipkart. Le Realme X7 5G comportera un écran Full HD Super AMOLED et sera alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 800U sous le capot. Le smartphone aura une configuration de caméra arrière triple qui comprendra un appareil photo principal de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. De plus, le Realme X7 5G sera livré avec une batterie de 4300 mAh avec une technologie de charge rapide SuperDart de 50 W. Le Realme X7 serait disponible dans des variantes de 6 Go et 8 Go de RAM et sera probablement lancé en deux variantes de couleur.

Le Realme X7 Pro 5G, quant à lui, comportera un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera alimenté par un SoC MediaTek Dimensity 1000+ et aura une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif portrait de 2 mégapixels et une macro de 2 mégapixels. lentille. De plus, le Realme X7 Pro 5G aura une charge SuperDart de 65 W. La capacité de la batterie n’a pas été révélée mais la variante du Realme X7 Pro 5G en Chine dispose d’une unité de 4500 mAh.