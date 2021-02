Le OnePlus Nord était un retour spectaculaire sur le marché du milieu de gamme pour OnePlus à la mi-2020 et il n’a pas fallu longtemps à la société pour développer la formule originale. Maintenant, il semble que le premier membre 2021 de la famille ait déjà un nom: le « OnePlus Nord N1 5G ».

Le Nord original s’est avéré être une formidable offre de milieu de gamme de OnePlus, se consolidant comme notre « téléphone de milieu de gamme de l’année » d’ici la fin de 2020. La société a ensuite procédé à l’expansion de la gamme dans un effort pour attirer un plus large éventail de consommateurs, ainsi que pour pénétrer de nouveaux marchés; avec le Nord N10 5G plus abordable et le Nord N100 économique.

Maintenant, grâce au pronostiqueur Max Jambor, nous avons un nom pour la prochaine entrée dans la famille Nord – le OnePlus Nord N1 5G – qui serait le successeur du Nord N10 5G de 2020.

D’une part, il est excitant d’entendre parler d’un nouvel appareil Nord si tôt en 2021, d’autre part, l’utilisation de la convention de dénomination « N1 », associée à la position prévue du téléphone alors que le suivi du N10 soulève des questions sur la façon dont les consommateurs faciles trouveront la stratégie de marque de OnePlus avec le nom Nord.

Si le Nord d’origine se présente actuellement comme le meilleur si le groupe et le Nord N100 à quatre caractères fonctionnent à l’autre extrémité, le N1 se glisse-t-il entre l’OG Nord et le N10 5G? Il est trop tôt pour le dire en termes de fonctionnalités et de performances, mais nous pouvons au moins faire des hypothèses sur ce que cela apportera probablement à la table.

Combien coûtera le OnePlus Nord N1 5G?

Le Nord N10 5G a atterri fin 2020 avec un prix d’ouverture de 329 £ au Royaume-Uni et 349 € en Europe (et plus tard 299,99 $ aux États-Unis). OnePlus a depuis baissé le prix du N10 au Royaume-Uni et en Europe, mais si le Nord N1 5G est censé être le successeur direct du N10, il y a toutes les chances que cela coûte à peu près le même.

Si, cependant, le N1 est destiné à entre les prix établis par le N10 et le Nord original – qui coûtaient (à partir de) 379 £ au lancement – alors le N1 pourrait tomber entre 339 £ et 369 £ (environ 470 $ et 510 $).

Quand le OnePlus Nord N1 5G est-il lancé?

Le Nord original a fait ses débuts le 21 juillet 2020 et est devenu disponible à l’achat en Europe le 4 août 2020, tandis que le Nord N10 n’a été dévoilé que fin octobre 2020 et a été mis en vente en Europe le 27 novembre 2020.

Comme nous entendons déjà des rumeurs sur le N1 5G au début de 2021 et que OnePlus annonce également le lancement de sa série de téléphones phare – la ligne OnePlus 9 – plus tôt dans l’année, il y a toutes les chances que le Nord N1 puisse faire. ses débuts à peu près au même moment que le Nord original l’an dernier, en juin ou juillet; bien qu’aucune fuite n’ait encore corroboré cette théorie.

Quelle est la fonctionnalité du OnePlus Nord N1 5G?

Comme Jambor décrit le Nord N1 5G comme un « successeur direct du Nord N10 5G », nous pouvons supposer qu’il sera conçu pour se situer quelque part dans le segment des smartphones de milieu de gamme à bas de gamme.

Le nom confirme que la 5G fait partie de l’équation, ce qui peut réduire les chipsets potentiels qu’elle pourrait exploiter, probablement de Qualcomm – le fabricant de puces à long terme de choix de OnePlus.

Pour ce qui est de tout, au-delà de l’exécution de la version peaufinée de la société sur Android – Oxygen OS – il n’y a rien d’autre que nous pouvons dire avec certitude jusqu’à ce que plus de détails émergent de la menuiserie.

Pour référence, voici la fiche technique du OnePlus Nord N10 5G:

Écran LCD IPS 6,49 pouces 20: 9 Full HD + 90 Hz avec verre Gorilla Glass 3

Processeur Qualcomm Snapdragon 690

6 Go de RAM

Stockage de 128 Go

Extensibilité microSD jusqu’à 512 Go

Caméras arrière: Capteur principal 64Mp 8Mp ultra large avec 119 ° FoV Capteur macro 2Mp Capteur monochrome 2Mp

Caméra perforée frontale 16Mp

Android 10 avec OxygenOS 10.5

Capteur d’empreintes digitales arrière

Deux haut-parleurs stéréo

Batterie 4300mAh

Warp Charge 30T (charge rapide 30W)

5G

Bluetooth 5.1

NFC

USB-C

Prise casque 3,5 mm

163 x 74,7 x 8,95 mm

190 grammes

Couleurs: Midnight Ice

