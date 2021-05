Spécifications attendues, prix, disponibilité et plus

Le OnePlus Nord était un retour spectaculaire sur le marché du milieu de gamme pour OnePlus à la mi-2020 et il n’a pas fallu longtemps à la société pour développer la formule originale. Maintenant, il semble que l’un des premiers membres de la famille Nord’s 2021 soit en route, dans le Nord CE 5G.

Le Nord original s’est avéré être une formidable offre de milieu de gamme de OnePlus, se consolidant comme notre « téléphone de milieu de gamme de l’année » d’ici la fin de 2020. L’entreprise a ensuite élargi sa gamme pour attirer un plus large éventail de consommateurs et pénétrer de nouveaux marchés; avec le Nord N10 5G plus abordable et le Nord N100 économique.

Tipster Max Jambor a ouvert la boîte de vers sur un éventuel suivi début février, lorsqu’il a proposé un nom pour la prochaine entrée de la famille Nord, avec le OnePlus Nord « N1 5G ».

D’une part, c’était passionnant d’entendre parler d’un nouvel appareil Nord si tôt en 2021, d’autre part, l’utilisation de la convention de dénomination « N1 », associée à la position prévue du téléphone alors que le suivi du N10 soulevait des questions sur la facilité avec laquelle les consommateurs pourraient suivre la stratégie de marque OnePlus avec le nom Nord.

Pour ajouter à la confusion, le 16 mai – contredisant sa fuite d’origine – Jambor a suggéré que l’appareil initialement désigné sous le nom de N1 5G pourrait désormais fonctionner sous le nom de «Nord CE 5G».

Puis, le 27 mai, dans une interview avec TechRadar, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé l’existence et le nom officiel du Nord CE 5G, expliquant que « CE » signifie « Core Edition ».

Développant ce que signifie cette nouvelle convention de dénomination, Lau a déclaré: «Nous avons distillé le Nord original jusqu’à ses éléments de base et ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires pour créer un excellent téléphone de tous les jours à un prix encore plus abordable.»

Nous parlons plus des derniers développements sur le Nord CE dans notre podcast hebdomadaire, Fast Charge:

Combien coûtera le OnePlus Nord CE 5G?

Le Nord N10 5G a atterri fin 2020 avec un prix d’ouverture de 329 £ au Royaume-Uni et 349 € en Europe (et plus tard 299,99 $ aux États-Unis). OnePlus a depuis baissé le prix du N10 au Royaume-Uni et en Europe, mais si le Nord CE 5G est censé être le successeur direct du N10, il y a toutes les chances que cela coûte à peu près le même.

Si, cependant, le CE est destiné à insérer entre les prix établis par le N10 et le Nord original (maintenant plus probablement basé sur les mots de Lau) – alors le téléphone pourrait tomber entre 339 £ et 369 £ (environ 470 $ à 510 $).

Quand le OnePlus Nord CE 5G est-il lancé?

Le Nord original a fait ses débuts le 21 juillet 2020 et est devenu disponible à l’achat en Europe le 4 août 2020, tandis que le Nord N10 n’a été dévoilé que fin octobre 2020 et a été mis en vente en Europe le 27 novembre 2020.

Selon Lau, le Nord CE 5G arrive sur les marchés indiens et européens, à partir de 10 juin. Il a également mentionné un appareil exclusif aux États-Unis et au Canada, appelé le « Nord N200 5G », mais il ne devrait arriver que plus tard.

Quelles sont les fonctionnalités du OnePlus Nord CE 5G?

Après la découverte d’un nouvel appareil Nord – nommé « Ebba » – pour la première fois, c’est OnLeaks qui a suggéré qu’il s’agissait d’un suivi du Nord N10, plutôt que d’un successeur du Nord original. Non seulement cela, mais il a partagé des rendus et quelques spécifications clés de l’appareil via sa page Voice.







Bien que Lau ait depuis confirmé l’existence du Nord CE 5G, il n’a encore fourni aucun des détails matériels relatifs au téléphone, laissant le contenu d’OnLeaks (et d’autres pronostiqueurs) combler les lacunes pour le moment. Il a cependant déclaré que «le OnePlus Nord CE 5G offre une expérience rapide et fluide et des fonctionnalités de base puissantes, toutes soutenues par la qualité OnePlus que les utilisateurs connaissent et aiment.»

«Rendre l’expérience OnePlus signature plus accessible est un exercice d’équilibre, mais il existe certaines fonctionnalités phares classiques que nous avons apportées cette année à la série OnePlus Nord pour nous assurer de proposer cette expérience rapide et fluide avec la série Nord», a-t-il ajouté.

Selon OnLeaks, l’appareil arbore un panneau plat de 6,49 pouces avec une caméra perforée à l’avant et une triple caméra à l’arrière. Le téléphone mesure 8,4 mm d’épaisseur et comprend une prise casque 3,5 mm. Il comportera un cadre en métal avec un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, mais l’arrière du téléphone est en « plastique brillant ».

‘Ebba’ – considéré comme le Nord CE 5G – a depuis été repéré sur Certification IMDA de l’Inde trop.

Le nom confirme que la 5G fait partie de l’équation, ce qui peut réduire les chipsets potentiels qu’elle pourrait exploiter – probablement de Qualcomm, le fabricant de puces à long terme de choix de OnePlus – bien que le Nord 2 passe apparemment au Dimensity 1200 de MediaTek, donc non -Les composants internes de Snapdragon ne sont pas complètement hors de question sur cet appareil aussi.

Comme pour tout le reste, au-delà de l’exécution de la version skinnée de la société sur Android – Oxygen OS – il n’y a rien d’autre que nous pouvons dire avec certitude jusqu’à ce que plus de détails émergent des boiseries.

Pour référence, voici la fiche technique du OnePlus Nord N10 5G:

LCD IPS 6,49 pouces 20: 9 Full HD + 90 Hz avec verre Gorilla Glass 3

Processeur Qualcomm Snapdragon 690

6 Go de RAM

Stockage de 128 Go

Extensibilité microSD jusqu’à 512 Go

Caméras arrière: Capteur principal 64Mp 8Mp ultra large avec 119 ° FoV Capteur macro 2Mp Capteur monochrome 2Mp

Caméra perforée frontale 16Mp

Android 10 avec OxygenOS 10.5

Capteur d’empreintes digitales arrière

Deux haut-parleurs stéréo

Batterie 4300mAh

Warp Charge 30T (charge rapide 30W)

5G

Bluetooth 5.1

NFC

USB-C

Prise casque 3,5 mm

163 x 74,7 x 8,95 mm

190 grammes

Couleurs: Midnight Ice

