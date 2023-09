Spécifications Apple Watch Ultra 2 par rapport à Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Garmin

Apple a dévoilé mardi sa dernière gamme Apple Watch, avec l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Les deux apportent de nouvelles améliorations dans le domaine très fréquenté des montres intelligentes, Apple introduisant un nouveau geste Double Tap et un nouveau processeur pour les deux montres.

Regarde ça: Apple Watch Series 9 obtient une nouvelle puce S9 04h25

Le Ultra2 arrive sur la scène des montres intelligentes après l’Apple Watch Ultra de l’année dernière, Apple vantant à nouveau le plus grand écran et la batterie la plus longue durée de toutes les Apple Watch, ainsi qu’un niveau de luminosité plus impressionnant de 3 000 nits. La montre adaptée à l’extérieur dispose également d’un nouveau cadran appelé Modular Ultra, qui utilise le bord de l’écran pour présenter des données telles que les secondes, l’altitude ou la profondeur. La montre est équipée de la nouvelle puce S9 d’Apple, qu’elle a également en commun avec la montre Series 9. La puce apporte le geste Double Tap susmentionné, qui permet aux utilisateurs de contrôler la montre sans toucher l’écran, entre autres nouvelles améliorations et fonctionnalités.

Mais l’Apple Watch Ultra 2 fait face à la concurrence d’un certain nombre d’autres montres intelligentes robustes. Si vous êtes curieux de savoir comment la montre Ultra 2 d’Apple se compare à ses rivales, comme la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung, arrivée en 2022, et la toute nouvelle Venu 3 de Garmin, vous trouverez ci-dessous les spécifications des trois montres. Cela pourrait vous aider à décider lequel entreprendre pour votre prochaine aventure. L’Apple Watch Ultra 2 devrait être disponible à partir du 22 septembre.