Specialty Program Group élève son portefeuille de sports et de divertissement avec l’acquisition des actifs d’Insurance Allies LLC

CHICAGO, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — Specialty Program Group LLC (SPG), un opérateur leader de maisons de courtage d’assurance spécialisées et d’installations de souscription, a annoncé avoir acquis les actifs d’Insurance Allies LLC (Insurance Allies), un leader de l’industrie du lancer de hache et des sports et industrie du divertissement exploitant le site Web AxeThrowingInsurance.com. Insurance Allies est fier de desservir environ 700 lieux de divertissement, dont de nombreux lieux uniquement mobiles à travers les États Unis. En outre, Insurance Allies a étendu ses couvertures et ses services à de nombreuses autres industries sportives et récréatives, notamment le pickleball, les maisons hantées, les salles de smash, les salles de karting, les salles d’évasion, les jeux de laser et bien d’autres. Insurance Allies offre un niveau d’expertise et une couverture sur mesure inégalée dans l’industrie. Cette décision témoigne de l’engagement de SPG à renforcer son expertise dans le domaine du sport et du divertissement auprès de spécialistes de premier plan.

Président-directeur général de SPG, Christophe Tréanora exprimé son enthousiasme pour cet ajout stratégique à la famille SPG, en déclarant : « Chez SPG, nous recherchons continuellement des opportunités pour innover et élargir nos offres. Insurance Allies et AxeThrowingInsurance.com s’alignent parfaitement avec notre vision de fournir des solutions d’assurance spécialisées dans le sport. et du divertissement. Nous sommes ravis que Brett rejoigne notre équipe de direction. C’est un leader fantastique qui nous aidera à développer ce domaine de spécialité.

Insurance Allies a acquis une importance considérable dans le secteur sous la direction dynamique du président, Brett Pollak. Connu pour son approche pratique visant à répondre aux besoins des clients, Brett a guidé Insurance Allies vers son succès. Ses efforts de marketing stratégique pour mettre en valeur son expertise du secteur, combinés à son mélange unique de solutions innovantes et à son dévouement inébranlable à la satisfaction du client, ont établi une norme élevée dans l’industrie.

Brett Pollak, président d’Insurance Allies, est tout aussi enthousiasmé par ce partenariat. Il a déclaré : « Unir nos forces avec Specialty Program Group constitue une étape importante pour Insurance Allies et AxeThrowingInsurance.com. Cela nous permet d’exploiter davantage de ressources, d’élargir notre portée et de continuer à fournir des solutions d’assurance de premier plan à nos clients. Nous sommes ravis. sur les opportunités qui nous attendent et nous sommes impatients de faire partie intégrante de la croissance de SPG dans le secteur du sport et du divertissement.

À propos du groupe de programmes spécialisés

Specialty Program Group LLC (SPG) est une plateforme spécialisée leader dont le siège est à Chicago, Illinois, avec un portefeuille diversifié d’opérations d’assurance spécialisées couvrant la gestion de la souscription, les solutions numériques, le courtage de gros et de détail spécialisé et les services d’assurance. SPG a fait ses preuves en matière de développement d’entreprises leaders du secteur en fournissant un accès aux ressources commerciales, à l’efficacité de la technologie et des processus, au capital et aux investissements, à des relations approfondies avec les transporteurs et à un vaste réseau de distribution. Visite specialprogramgroup.com pour en savoir plus sur la manière dont SPG peut vous aider à développer votre activité spécialisée.

À propos des alliés de l’assurance

Insurance Allies est une entreprise à croissance rapide axée sur la technologie et les services, fondée par Brett Pollak. Depuis sa création en 2019 spécialisée dans l’assurance lancer de hache, secondée par son AxeThrowingInsurance.com En matière de marque, Pollak a développé son activité pour devenir un expert de premier plan et de premier plan dans la fourniture de couvertures uniques et personnalisées pour de nombreux autres sites sportifs et de divertissement. L’approche de service pratique unique de Pollak pour éduquer ses clients lui a permis de s’étendre dans le secteur du divertissement au sens large pour inclure une couverture d’intérêts commerciaux tels que les restaurants, les bars, les maisons hantées, les salles de karting, les salles d’évasion, les jeux de laser et bien d’autres. . Notamment, avec la popularité croissante du pickleball, le site Web d’assurance pickleball d’Insurance Allies, PickleballInsurance.com, l’agence est sur le point de poursuivre sa croissance explosive.

