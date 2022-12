Spécialisé dans la soul et la cuisine réconfortante, Tangie’s Kitchen ouvre ses portes à Cary – Shaw Local

Tangie’s Kitchen, spécialisé dans l’âme et le confort du pied, du barbecue et des plats faits maison, a ouvert ses portes en novembre à Cary.

Le propriétaire Tangie Taylor, qui a grandi dans l’ouest de Chicago, a commencé à servir et à cuisiner pour des événements pour ses amis et sa famille avant de déménager à Fox River Grove en mai 2020.

Se sentant attirée par l’espace du 3406 Three Oaks Road, Suite D, à Cary, elle a fait un acte de foi et a concrétisé son rêve d’ouvrir un restaurant, selon un communiqué de presse de la Chambre de commerce de Cary-Grove, qui organisé une coupe de ruban en novembre lors de la grande ouverture.

“Ma mère et ma grand-mère m’ont montré comment cuisiner avec le cœur”, a déclaré Taylor dans le communiqué. “La nourriture a bien meilleur goût de cette façon. Ma mère était sévère en nous élevant pour apprendre à prendre soin de nos futures familles comme elle a pris soin de nous, et la cuisine et la bonne nourriture étaient une grande partie de cela.

Tangie’s Kitchen propose un menu complet comprenant une variété de plats soul comme le chou vert, les côtelettes de porc étouffées et la sauce, les dîners de poisson-chat, les côtes levées et les pointes grillées au charbon de bois et le poulet frit à la Chicago.

Pour consulter son menu ou commander en ligne, rendez-vous sur tangieskitchencary.com.