Special Olympics Bharat organise avec succès le Sommet national sur le leadership des jeunes 2022

Special Olympics Bharat a organisé le Sommet annuel sur le leadership des jeunes réunissant des paires unifiées (jeunes avec et sans déficience intellectuelle) de 17 États de l’Inde au YMCA de New Delhi, du 9 au 12 novembre 2022.

Le rôle des jeunes dans la promotion des objectifs de développement social des Nations Unies a été débattu à plusieurs niveaux, par le biais de parties prenantes d’horizons divers, y compris des élèves avec et sans déficience intellectuelle, les responsables administratifs de l’école, les dirigeants de Special Olympics International et de l’État, les entraîneurs, les éducateurs spécialisés, Experts du sport et du fitness, personnes des médias et membres de la famille des athlètes SO Bharat.

Le Sommet a attiré l’attention sur la vision de l’inclusion et de la transformation des attitudes et des comportements à travers les jeunes, faisant des écoles et des communautés des lieux d’unité et d’acceptation. Les tables rondes ont réuni des représentants de l’UNICEF, du WWF et de diverses institutions éducatives qui ont partagé leurs expériences, leurs défis et leurs opinions sur la création d’espaces dans les institutions éducatives pour favoriser l’inclusion en réunissant des jeunes avec et sans déficience intellectuelle à différents niveaux.

Le sommet était ancré par les paires unifiées, qui ont également dirigé les discussions du panel ; de nombreux jeunes ayant une déficience intellectuelle ont été médaillés des Jeux olympiques spéciaux qui se sont tenus plus tôt.

S’exprimant à cette occasion, le Dr Mallika Nadda, présidente de Special Olympics Bharat, a déclaré : « Les jeunes font partie intégrante de la société et ont la capacité de conduire le changement. En conjonction avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, il est temps de leur tendre la main et de faciliter leur engagement et leur leadership efficaces pour faire de ce monde un endroit meilleur. Pour permettre aux jeunes et tirer parti du pouvoir unique qu’ils détiennent, le soutien est nécessaire de la part des différentes parties prenantes de la société.

Ce sommet a réuni des invités d’horizons divers soulignant la capacité et la pertinence de chacun à conduire la révolution de l’inclusion. Il a fourni une plate-forme aux jeunes de toute l’Inde pour mettre en évidence et partager leurs expériences du travail effectué dans le cadre de la programmation de l’école des champions unifiés de Special Olympics. Nos efforts sont fortement orientés vers les établissements d’enseignement pour construire des communautés d’acceptation, apportant l’inclusion des personnes handicapées mentales. »

L’occasion a été honorée par des dignitaires de Special Olympics International, dont Mme Lynn Tan, directrice des initiatives, et Mme Pam Rolink, responsable des initiatives de la région Asie-Pacifique et Air Cmde Lalit K Sharma, directrice exécutive de SO Bharat.

Mme Lynn Tan, directrice des initiatives, Special Olympics Asia Pacific, a déclaré : « Nous voulons donner aux jeunes les moyens d’être des acteurs du changement pour construire une société plus inclusive. Les thèmes du changement des mentalités par le biais de pratiques inclusives et du sport en tant qu’outil pour renforcer l’inclusion dans les établissements d’enseignement sont alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes convaincus qu’en plaçant les jeunes à l’avant-garde de l’inclusion, les générations futures seront plus tolérantes et plus gentilles. »

Était également présent à l’occasion, M. Sohrab Khushrushahi, expert en fitness célèbre, fondateur de SOHFIT, qui a dirigé les athlètes pour une séance de fitness spéciale et a également parlé de l’inclusion via le sport dans les écoles. « Chez SOHFIT, le fitness est un mode de vie. Je veux rendre le fitness plus accessible et inclusif. C’est un choix que nous pouvons faire et un choix auquel chaque enfant devrait avoir accès via des pratiques sportives plus inclusives dans les écoles.

Plus de 150 personnes ont rejoint les sessions, y compris les sports unifiés et les tables rondes. Le sommet a été rendu possible grâce au soutien de Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, souverain d’Abou Dhabi et commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis.

