Spécial journée MLK : Dr Martin Luther King Jr. dans ses propres mots

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMIE HOMME BON: Aujourd’hui est un jour férié fédéral en l’honneur du Dr Martin Luther King Jr. Il est né le 15 janvier 1929. Il a été assassiné le 4 avril 1968 au Lorraine Motel à Memphis, Tennessee. Il n’avait que 39 ans.

Bien que l’on se souvienne principalement du Dr King comme d’un leader des droits civiques, il a également défendu la cause des pauvres, en organisant la Campagne des Pauvres pour aborder les questions de justice économique. Et le Dr King était un critique féroce de la politique étrangère américaine et de la guerre du Vietnam.

« Au-delà du Vietnam », tel est le discours qu’il a prononcé à l’église Riverside de New York le 4 avril 1967, un an jour pour jour avant son assassinat. Dans ce document, le Dr King qualifie les États-Unis de « plus grand pourvoyeur de violence dans le monde aujourd’hui ». Vie Le magazine a qualifié le discours de « calomnie démagogique qui ressemblait à un scénario pour Radio Hanoi ». Le Washington Post Selon King, je cite, « a diminué son utilité pour sa cause, son pays, son peuple », sans citation. Eh bien, aujourd’hui, nous vous laissons décider. Nous diffusons un extrait du discours du Dr King, « Au-delà du Vietnam ».

TOUR. MARTIN LUTER ROI JR. : Après 1954, ils nous ont vu conspirer avec Diem pour empêcher des élections qui auraient sûrement pu amener Hô Chi Minh au pouvoir sur un Vietnam uni, et ils ont réalisé qu’ils avaient été une fois de plus trahis. Lorsque nous leur demandons pourquoi ils ne se lancent pas dans des négociations, il ne faut pas oublier ces éléments.

En outre, il doit être clair que les dirigeants de Hanoï considéraient la présence de troupes américaines en soutien au régime Diem comme la première violation militaire des accords de Genève concernant les troupes étrangères. Et ils nous rappellent qu’ils n’ont commencé à envoyer des troupes en grand nombre et même du ravitaillement dans le Sud que lorsque les forces américaines se sont rassemblées par dizaines de milliers.

Hanoï se souvient de la manière dont nos dirigeants ont refusé de nous dire la vérité sur les précédentes ouvertures de paix nord-vietnamiennes, et de la façon dont le président a affirmé qu’il n’en existait aucune alors qu’elles avaient clairement été faites. Hô Chi Minh a vu l’Amérique parler de paix et renforcer ses forces, et maintenant il a sûrement entendu les rumeurs internationales croissantes sur les plans américains d’invasion du Nord. Il sait que les bombardements, les pilonnages et les activités minières que nous menons font partie de la stratégie traditionnelle de pré-invasion. Peut-être que seul son sens de l’humour et de l’ironie pourra le sauver lorsqu’il entendra la nation la plus puissante du monde parler d’agression alors qu’elle largue des milliers de bombes sur une nation pauvre et faible à plus de 8 000 milles de ses côtes.

À ce stade, je dois préciser que même si j’ai essayé ces dernières minutes de donner une voix à ceux qui n’ont pas de voix au Vietnam et de comprendre les arguments de ceux que l’on appelle « ennemis », je suis tout aussi profondément préoccupé par notre propre troupes là-bas comme toute autre chose, car il me vient à l’esprit que ce à quoi nous les soumettons au Vietnam n’est pas simplement le processus de brutalisation qui se produit dans toute guerre où les armées s’affrontent et cherchent à détruire. Nous ajoutons du cynisme au processus de mort, car ils doivent savoir, après une courte période là-bas, qu’aucune des choses pour lesquelles nous prétendons lutter n’est réellement impliquée. D’ici peu, ils doivent comprendre que leur gouvernement les a envoyés dans une lutte entre Vietnamiens, et les plus sophistiqués se rendront sûrement compte que nous sommes du côté des riches et des plus aisés, tandis que nous créons un enfer pour les pauvres.

D’une manière ou d’une autre, cette folie doit cesser. Nous devons arrêter maintenant. Je parle en tant qu’enfant de Dieu et frère des pauvres qui souffrent au Vietnam. Je parle au nom de ceux dont les terres sont dévastées, dont les maisons sont détruites, dont la culture est bouleversée. Je parle au nom des pauvres d’Amérique, qui paient le double prix des espoirs brisés chez eux et de la mort et de la corruption au Vietnam. Je parle en tant que citoyen du monde, au nom du monde consterné par le chemin que nous avons emprunté. Je m’adresse aux dirigeants de notre propre nation en tant qu’amoureux de l’Amérique : la grande initiative dans cette guerre est la nôtre ; l’initiative pour y mettre un terme doit être la nôtre.

C’est le message des grands dirigeants bouddhistes du Vietnam. Récemment, l’un d’eux a écrit ces mots, et je cite : « Chaque jour que la guerre continue, la haine grandit dans le cœur des Vietnamiens et dans le cœur de ceux qui ont l’instinct humanitaire. Les Américains obligent même leurs amis à devenir leurs ennemis. Il est curieux que les Américains, qui calculent si soigneusement les possibilités de victoire militaire, ne réalisent pas qu’ils s’exposent ainsi à une profonde défaite psychologique et politique. L’image de l’Amérique ne sera plus jamais celle de la révolution, de la liberté et de la démocratie, mais celle de la violence et du militarisme », sans citer.

Si nous continuons, il n’y aura aucun doute dans mon esprit et dans celui du monde entier que nous n’avons aucune intention honorable au Vietnam. Si nous n’arrêtons pas immédiatement notre guerre contre le peuple vietnamien, le monde n’aura d’autre choix que de considérer cela comme un jeu horrible, maladroit et mortel auquel nous avons décidé de jouer.

Le monde exige désormais de l’Amérique une maturité que nous ne pourrons peut-être pas atteindre. Cela exige que nous reconnaissions que nous nous sommes trompés dès le début de notre aventure au Vietnam, que nous avons porté préjudice à la vie du peuple vietnamien. La situation est telle que nous devons être prêts à nous détourner radicalement de nos habitudes actuelles.

Afin d’expier nos péchés et nos erreurs au Vietnam, nous devons prendre l’initiative de mettre un terme à cette guerre tragique et fixer une date à laquelle nous retirerons toutes les troupes étrangères du Vietnam conformément à l’Accord de Genève de 1954.

Une partie de notre engagement continu pourrait bien s’exprimer par une offre d’accorder l’asile à tout Vietnamien qui craint pour sa vie sous le nouveau régime, qui comprend le Front de libération. Ensuite, nous devons réparer autant que possible les dommages que nous avons causés. Nous devons fournir l’aide médicale dont nous avons cruellement besoin, en la rendant disponible dans ce pays, si nécessaire.

Pendant ce temps, nous, les églises et les synagogues, avons une tâche continue : tout en exhortant notre gouvernement à se désengager d’un engagement honteux, nous devons continuer à élever nos voix et nos vies si notre nation persiste dans ses voies perverses au Vietnam. Nous devons être prêts à joindre les actes aux paroles en recherchant toutes les méthodes créatives de protestation possibles.

L’heure est aux vrais choix et non aux faux. Nous sommes au moment où nos vies doivent être mises en jeu si notre nation veut survivre à sa propre folie. Tout homme aux convictions humaines doit décider de la protestation qui correspond le mieux à ses convictions, mais nous devons tous protester.

Il y a maintenant quelque chose de séduisant et de tentant à s’arrêter là et à nous envoyer tous dans ce qui, dans certains cercles, est devenu une croisade populaire contre la guerre du Vietnam. Je dis que nous devons entrer dans cette lutte, mais je voudrais maintenant dire quelque chose d’encore plus inquiétant. La guerre du Vietnam n’est qu’un symptôme d’un mal bien plus profond dans l’esprit américain, et si nous ignorons cette triste réalité, nous nous retrouverons à organiser des comités concernés par le clergé et les laïcs pour la prochaine génération. Ils seront préoccupés par le Guatemala et le Pérou. Ils seront préoccupés par la Thaïlande et le Cambodge. Ils s’inquiéteront du Mozambique et de l’Afrique du Sud. Nous marcherons pour ces noms et une douzaine d’autres et assisterons à des rassemblements sans fin, à moins qu’il n’y ait un changement significatif et profond dans la vie et la politique américaine. De telles pensées nous emmènent donc au-delà du Vietnam, mais pas au-delà de notre vocation de fils du Dieu vivant.

En 1957, un responsable américain sensible à l’étranger a déclaré qu’il lui semblait que notre nation se trouvait du mauvais côté d’une révolution mondiale. Au cours des dix dernières années, nous avons vu émerger une tendance à la répression, qui justifie désormais la présence de « conseillers » militaires américains au Venezuela. Cette nécessité de maintenir la stabilité sociale de nos investissements explique l’action contre-révolutionnaire des forces américaines au Guatemala. Il explique pourquoi les hélicoptères américains sont utilisés contre les guérilleros au Cambodge et pourquoi les forces américaines au napalm et aux bérets verts ont déjà été actives contre les rebelles au Pérou. C’est avec une telle activité à l’esprit que les paroles de feu John F. Kennedy reviennent nous hanter. Il y a cinq ans, il a déclaré : « Ceux qui rendent impossible une révolution pacifique rendront inévitable une révolution violente. »

De plus en plus, par choix ou par accident, c’est le rôle qu’a joué notre nation, le rôle de ceux qui rendent la révolution pacifique impossible en refusant de renoncer aux privilèges et aux plaisirs que procurent les immenses profits des investissements étrangers.

Je suis convaincu que si nous voulons nous placer du bon côté de la révolution mondiale, nous devons, en tant que nation, subir une révolution radicale des valeurs. Nous devons rapidement commencer – nous devons rapidement commencer le passage d’une société orientée vers les choses vers une société orientée vers la personne. Lorsque les machines et les ordinateurs, les motivations du profit et les droits de propriété sont considérés comme plus importants que les personnes, les triples géants du racisme, du matérialisme extrême et du militarisme sont incapables d’être vaincus.

Une véritable révolution des valeurs nous amènera bientôt à remettre en question l’équité et la justice d’un grand nombre de nos politiques passées et présentes. D’une part, nous sommes appelés à jouer le Bon Samaritain au bord des routes de la vie, mais ce ne sera qu’un premier acte. Un jour, nous devrons comprendre que toute la route de Jéricho doit être transformée afin que les hommes et les femmes ne soient pas constamment battus et volés pendant leur voyage sur l’autoroute de la vie. La véritable compassion ne se résume pas à jeter une pièce de monnaie à un mendiant. Il s’avère qu’un édifice qui produit des mendiants a besoin d’être restructuré.