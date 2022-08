Spécial Janmashtami 2022 : Wo Krishna Hai à Go Go Govinda ; Les chansons de Bollywood qui devraient être sur votre playlist pendant le festival

Spécial Janmashtami 2022 : Nous célébrons l’anniversaire de Lord Krishna aujourd’hui, c’est-à-dire le 19 août 2022. De nombreuses chansons ont été représentées sur Lord Krishna dans les films de Bollywood. Bollywood célèbre toujours ce festival. À chaque époque, il y a des chansons faites sur le seigneur Krishna comme « Maiya Yashoda », Radha Kaise Na Jale », « Wo Krishna hai », et d’autres. Ce sont quelques-unes des chansons les plus populaires que nous avons tous écoutées et appréciées. Ce festival de joie et d’harmonie Pour célébrer ici l’anniversaire de Lord Krishna, nous avons répertorié quelques-unes des chansons emblématiques de Krishan Kahniya. Regardons la vidéo et célébrons ces chansons aujourd’hui.