Special Gifts, Tellin’ Tales renforcent le pouvoir par le théâtre – Shaw Local

En tant qu’éducatrice spécialisée, j’avais l’habitude d’écrire et de présenter des pièces de théâtre mettant en vedette mes élèves, car peu d’occasions existaient pour eux. C’est pourquoi j’ai été si ravi de rencontrer deux compagnies de théâtre de la région de Chicago qui offrent aux personnes ayant des besoins spéciaux l’expérience des arts théâtraux : Special Gifts Theatre et Tellin’ Tales Theatre, deux organisations à but non lucratif.

“Rêver, croire, réaliser” est la devise de Special Gifts Theatre. (Photo de Matt Regan fournie par Special Gifts Theatre)

Special Gifts, dont la devise est “rêver, croire, réaliser”, a été fondée en 2000 par Susan B. Field, une ancienne ergothérapeute, avec tous les programmes conçus pour utiliser la scène “comme une plate-forme pour développer les compétences sociales, la parole et le langage”. , et la confiance en soi. Special Gifts Theatre estime que la scène offre une excellente occasion d’encourager « les capacités de résolution de problèmes, de renforcer les capacités d’écoute, de concentration et d’attention, et d’améliorer la communication tout en favorisant la coopération » – tous les fondements des programmes de théâtre éducatifs et thérapeutiques de Special Gifts Theatre.

Les pairs mentors font partie de l’aventure créative au Special Gifts Theatre. (Photo de Matt Regan fournie par Special Gifts Theatre)

Special Gifts Theatre engage également des pairs mentors pour « une expérience théâtrale créative unique ». À son crédit, Special Gifts a touché plus de 2 800 étudiants et pairs mentors âgés de 6 à 46 ans et a produit 75 spectacles et 12 programmes dans sept endroits différents. Parlez de joie et d’enrichissement! Bien que les individus puissent avoir une variété de besoins spéciaux – physiques, cognitifs, d’apprentissage et sociaux – Special Gifts Theatre se concentre sur les capacités de l’individu et non sur les handicaps, et adapte les situations pour présenter à chaque acteur sur scène une vitrine de ses forces.

Les sessions actuelles du programme pour Special Gifts Theatre sont «Seussical Junior», prévue pour Wilmette et Winnetka à partir du 12 septembre à la Loyola Academy, et «Frozen», prévue pour Libertyville à partir du 27 septembre à la Copeland Manor School.

Les programmes en cours incluent Creativity in Motion pour les 7 ans et plus à Winnetka; Théâtre musical pour les 10 ans et plus à Chicago ; « Lycée Musical Junior » au Palatin ; et “Fiddler on the Roof/Creating Outside the Lines” pour les 22 ans et plus à Winnetka.

Une ancienne production “Six Stories Up” du Tellin’ Tales Theatre. (Photo de Kyoji Nakano fournie par Tellin’ Tales Theatre)

Tellin’ Tales a une approche légèrement différente avec ses interprètes. Il n’y a pas de parrainage par des pairs; les acteurs sont pleinement intégrés, bien qu’ils travaillent avec un mentor pour écrire des scènes pour diverses productions.

Actuellement, le casting est “Six Stories Up: In Discovery”, une production qui se concentre sur les inventeurs, les scientifiques et les mathématiciens, et se déroulera du 4 au 13 novembre au Filament Theatre de Chicago. Dans l’intrigue, les élèves se préparent pour l’expo-sciences, et si quelqu’un de leur école ne gagne pas, l’école fermera. Heureusement, des scientifiques et des mathématiciens célèbres viennent à leur secours sous forme de fantômes.

Tellin’ Tales a été conçu en 1994. Tekki Lomnicki, originaire d’Elmhurst, Michael Blackwell et Nancy Neven Shelton ont produit « When Heck Was a Puppy: The Living Testimonies of Folk Artist Edna Mae Brice ». Basée sur les histoires personnelles d’artistes folkloriques du Sud, la pièce reflétait les propres luttes de l’actrice Tekki Lomnicki en tant que personne handicapée. Le public écrasant et positif et la réponse critique ont illustré la nécessité d’un théâtre dédié à l’individu.

De 1995 à 1997, à l’invitation de Maggie Daley, Tellin’ Tales a organisé les camps d’été Magic City Theatre pour les enfants handicapés et non handicapés qui ont donné lieu à des spectacles au Chicago Children’s Museum. Grâce à des partenariats avec Zebra Crossing Theatre, WBEZ, Gallery 37, Victory Gardens et After School Matters de Chicago, Tellin’ Tales s’est développé et a grandi. En 2013-15, leur travail a été célébré avec le gala Fashion Forward, qui a jumelé des designers de Chicago avec des modèles avec et sans handicap. Cette année marque le 25e anniversaire des productions de ce théâtre qui change la vie.

Tellin’ Tales offre désormais une large gamme d’opportunités allant des programmes de sensibilisation communautaire aux performances solo pour adultes en passant par les ateliers de narration True Tales. Cet été a vu une multitude de productions allant des vidéos au live « Connecting the Dots » (théâtre des lecteurs). Une prochaine production de “Auditioning for Life” est prévue pour septembre.

Ces deux théâtres encouragent la confiance, le courage et la participation positive. Nous connaissons tous la contagion des expériences et la magie du théâtre ! Les cadeaux spéciaux et Tellin’ Tales offrent tous deux un terrain de jeu égal; chaque acteur est ce qu’il est – un individu – non jugé inférieur ou handicapé – et ne sommes-nous pas tous des individus vraiment différents ? Et quelle joie tous les interprètes connaissent lorsqu’un public accueillant applaudit. Je l’ai vu avec mon propre cœur.

• Regina Belt-Daniels croit au pouvoir du théâtre pour éduquer autant que pour divertir. Depuis la première année, elle est amoureuse du théâtre, apparaissant sur scène et dans les coulisses à de nombreux titres allant d’interprète à metteur en scène. Siégeant actuellement aux conseils d’administration de RCLPC et de It’s Showtime, Belt-Daniels mettra en scène « I Hate Hamlet » pour la Elgin Theatre Company cet automne.

APPRENDRE ENCORE PLUS

QUEL: Théâtre des cadeaux spéciaux

INFORMATIONS: 847–564–7704, specialgiftstheatre.org

QUEL: Théâtre Tellin’ Tales

INFORMATIONS: 312-540-1330, tellintales.org