Spécial fête des pères : Urvashi Rautela manque la session champi de son père, souhaite avoir un homme comme lui ! | Nouvelles des gens

New Delhi: À l’occasion de la fête des pères, l’étonnante de Bollywood Urvashi Rautela a dévoilé ses relations avec son père et a également partagé les détails sur la façon dont il se tenait à ses côtés dans tous ses sens.

En s’adressant exclusivement à ETimes, Urvashi a partagé qu’elle aimait toujours l’huile de tête champis que son père lui offrait.

Décrivant les jours les plus sombres de sa vie, elle a partagé : « Dans les jours les plus sombres, quand je me sens inadéquate, mal aimée et indigne, je me souviens de qui je suis la fille et je redresse ma couronne. Mon père ne m’a pas dit comment vivre. Il a vécu et m’a laissé le regarder faire. »

Parlant également de l’homme de ses rêves, elle souhaitait avoir quelqu’un comme son père.

Récemment, Urvashi a fait ses débuts internationaux dans le clip « Versace Baby » aux côtés du chanteur égyptien Mohamed Ramadan. Pour la chanson, elle a été stylée par nul autre que la célèbre designer Donatella Versace et selon les rapports, l’équipe de style de la sensation pop américaine Beyonce a dirigé le look d’Urvashi pour le clip.

Côté travail, l’actrice fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget. Elle sera également vue dans une série Web « Inspector Avinash » aux côtés de Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra.