Spécial fête des pères : Janhvi Kapoor recrée la Hotline Bling de Drake avec son père Boney Kapoor – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor nous a divertis tout au long de la pandémie avec ses superbes publications sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de vidéos de danse ou de photos de ses séances photo.

À l’occasion de la fête des pères, l’enfant vedette s’est rendu sur Instagram pour partager un message sincère avec une tournure hilarante à la fin pour son père Boney Kapoor. Dans le post, elle a écrit: « Le meilleur homme que je connaisse. Et je suis le plus chanceux parce que je deviens votre fille, Joyeuse fête des pères ».

Sur la première photo, on voit l’heureux trio – Janhvi, Khushi et leur père Boney Kapoor posant pour la caméra. Outre des photos avec son père, elle a également partagé une photo inédite de son père depuis sa jeunesse. Mais ce qui a pris le gâteau, c’est la fausse vidéo hilarante et profonde de Boney Kapoor dans « Hotline Bling » de Drake.

Découvrez son article:

La fête des pères est dédiée à tous les fiers papas, figures paternelles et à tous ceux qui ont influencé votre vie comme un père. Cette journée honore et respecte de telles personnalités. Il est généralement célébré le troisième dimanche de juin et donc cette année, il a été célébré le 20 juin.

Sur le plan professionnel, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi ». Le film mettait en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses.