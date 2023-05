Spécial Célébrer le pouvoir de la culture noire

Il y a une prochaine spéciale qui met en valeur l’excellence noire avec des visages familiers, et nous avons un premier aperçu exclusif.

E ! a annoncé une émission spéciale en quatre parties intitulée Black Pop : Célébrer le pouvoir de la culture noire.

Narré par La La Anthony et produit par Steph Curry et Erick Peyton, le spécial met en lumière les contributions essentielles de la culture noire à travers la musique, la télévision, les sports et le cinéma.

Dans l’émission spéciale, E!, en partenariat avec NBC News Studios et Unanimous Media, explore comment l’influence de la culture noire est plus qu’une tendance, car la persévérance, l’excellence et l’impact indéniable de la musique, de la télévision, du sport et du cinéma ont changé la culture pour toujours. .

Un communiqué de presse rapporte que l’émission spéciale couvrira tous les genres de la culture pop et du divertissement – célébrant la musique du gospel au son Motown, le 50e anniversaire du hip-hop, l’impact incontestable de la culture noire sur la mode, les pionniers de la télévision, les légendes du sport et le l’évolution des films noirs et les talents pivots qui ont ouvert la voie.

Il comprend également des prises de vue de célébrités noires telles que Nick Cannon, Kevin Hart, Marsai Martin, Tamar Braxton, HER, Vivica Fox, Charlamagne Tha God, Tamron Hall et Stephen A. Smith alors qu’ils partagent et détaillent des histoires de réalisations dans la musique, télévision , le sport et le cinéma.

Curry, Peyton et Rod Aissa de NBC sont particulièrement ravis que les téléspectateurs voient la culture noire être canonisée de manière dynamique.

« Nous sommes honorés d’avoir uni nos forces avec E! et NBC News Studios pour créer « Black Pop » afin d’honorer et de célébrer le pouvoir de la culture noire dans le sport et le divertissement », ont déclaré Erick Peyton et Stephen Curry de Unanimous Media. « Cette émission spéciale témoigne de la force et de l’impact de notre communauté, et nous sommes reconnaissants à toutes les voix qui se sont jointes à nous pour partager leurs plus beaux souvenirs et inspirations d’années d’excellence noire dans l’histoire de la culture pop. »

« Nous sommes fiers de pouvoir partager ces jalons culturels importants et ces conversations qui ont influencé la culture pop. » a déclaré Rod Aissa, vice-président exécutif, contenu non scénarisé, télévision et streaming NBCUniversal. « Notre partenariat collaboratif avec E!, NBC News Studios, Stephen Curry et Unanimous Media a apporté une perspective créative à cette spéciale puissante que nos téléspectateurs apprécieront. »