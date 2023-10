Spécial anniversaire Rekha : Top 10 des faits inconnus de la vie de la diva qui ajoutent à son mystère

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai attire toute l’attention depuis le mariage #AbhiRa. Abhimanyu et Akshara se réunissent enfin et c’était le plus gros cadeau pour leurs fans. C’est toujours un plaisir de voir le couple ensemble. L’histoire d’Abhimanyu et Akshara a toujours été appréciée par le public, mais la récente promo a laissé tout le monde déçu.

Pendant que nous profitions tous du #AbhiRa mariage, la promo montre leur séparation pour toujours. Selon la promo, Akshara attend Abhimanyu au tribunal pour leur mariage. Abhimanyu et Abhir quittent leur domicile pour se rendre au tribunal mais sont confrontés à un accident mortel.

Akshara est choquée lorsque la photo d’Abhimanyu et Abhir tombe de sa main avec Sindoor. Il a été rapporté plus tôt que Harshad Chopda, alias Abhimanyu, quitterait la série après l’accident de voiture, et nous verrons bientôt un bond en avant.

Pranali Rathod sera-t-il retenu dans YRKKH ?

Désormais, selon Filmibeat, Pranali Rathod sera retenu dans la série même après le saut. Cependant, rien n’a encore été confirmé. Les créateurs sont occupés à chercher une nouvelle histoire pour la nouvelle génération.

On dit que Pranali Rathod pourrait jouer sa propre fille sosie dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Cependant, elle pourrait mourir dans la série avant le saut en raison de la nouvelle entrée dans la série.

Voici comment Akshara pourrait mourir dans YRKKH

Sujit est entré dans la famille Birla et il est derrière Aarohi. Récemment, nous avons vu Akshara et Aarohi prendre position contre lui. Selon les rapports, Sujit va maintenant décider de se venger d’Aarohi et Akshara.

Il serait à l’origine de la mort d’Akshara. Pranali Rathod alias Akshara mourra avant le saut, tout comme Abhimanyu et Abhir. Cependant, Pranali sera retenu dans la série.

Plus tôt, il a été dit que Fahmaan Khan et Tejasswi Prakash seraient les protagonistes de la série. Fahmaan a rejeté les rumeurs et a déclaré qu’il n’avait aucune information à ce sujet. Tejasswi n’a pas encore réagi et il a été dit plus tard que Randeep Rai avait été approché pour être le protagoniste masculin.

Un regard sur les acteurs à qui on a proposé le rôle d’Abhimanyu avant Harshad Chopda :

Randeep Rai non plus n’a rien dit sur son entrée dans Ouais Rishta Kya Kehlata Hai. Il a été vu pour la dernière fois à Bade Achhe Lagte Hain 2 aux côtés de Niti Taylor.