Spécial anniversaire Jr NTR: Top 10 des films les mieux notés de la star RRR

Fête d’anniversaire de Shivangi Joshi : L’actrice populaire de la télévision, Shivangi Joshi, a récemment célébré son anniversaire. L’actrice a été aperçue dans une robe de couleur orange à l’occasion de son anniversaire. Le look de l’actrice se fait à vue. Laissez-nous vous dire que Shivangi a fêté son anniversaire avec les médias et sa famille. L’actrice a coupé le gâteau devant les médias et a fêté son anniversaire. Faites-nous savoir de quelle manière spéciale l’actrice a célébré son anniversaire. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.