Spécial anniversaire d’Isha Koppikar : lorsque la fille Khallas a dévoilé le côté obscur de Bollywood, “Le héros s’attendait à ce que je…”

Isha Koppikar est devenu célèbre avec le film de Ram Gopal Verma Compagnie. Elle a été vue face à Ajay Devgn, Vivek Oberoi et Manisha Koirala. L’actrice après ses débuts a été vue dans des films comme Darna Mana Haï, LOC Kargil, Rudraksh, Don : la poursuite commence Encore. Bien que l’actrice de Bollywood n’ait depuis lors été vue dans aucun autre film.

L’actrice de Shabri, qui a eu un an de plus aujourd’hui, avait un jour raconté comment un héros de Bollywood l’avait mise mal à l’aise et lui avait demandé de se rencontrer sans son équipe. L’actrice a déclaré qu’elle avait choisi sa sécurité en premier et lorsqu’elle a refusé de rencontrer la star, elle a été retirée du film. “À ce moment-là, il était accusé d’infidélité, alors il m’a demandé de lui rendre visite sans mon personnel”, a-t-elle dit un jour à Filmfare.

Dans une interview précédente avec la même publication, l’actrice a révélé qu’elle était brisée. Elle pensait que l’apparence avait de l’importance, mais dans l’industrie, ce qui comptait, c’était d’être dans les bons livres du héros. Elle a également dit qu’elle sentait que chacun avait ses priorités et son seuil. Pour elle, sa vie est plus grande que son engagement professionnel. Elle a besoin de se regarder dans le miroir à la fin de la journée et de se sentir bien dans sa peau.

Isha a également déclaré que dans les années 2000, elle avait été appelée par un producteur célèbre qui lui avait dit qu’elle devait être dans les bons livres du héros. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Elle avait appelé le producteur pour lui dire qu’elle est dans l’industrie en raison de son talent et si cela peut lui faire du bon travail, c’est bon pour elle.

En parlant de l’actrice, elle avait fait son premier film en 1998 avec le film tamoul Chandralekha. Elle a également été vue travailler dans des films régionaux. Son premier film à Bollywood était Fiza (2000) où elle a été vue aux côtés de Karisma Kapoor et Hrithik Roshan. Sur le plan personnel, elle est mariée à Timmy Narang.