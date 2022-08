Spécial anniversaire de Vaani Kapoor : Saviez-vous que l’actrice de Shamshera travaillait dans un hôtel avant de rejoindre Bollywood ? [Watch Video]

Spécial anniversaire de Vaani Kapoor : L’actrice de Shamshera Vaani Kapoor a fait ses débuts à Bollywood avec le film “Shuddh Desi Romance” avec le regretté acteur Sushant Singh Rajput. Après ce film, elle n’a jamais regardé en arrière. Elle a fait plusieurs films avec de nombreuses grandes stars de Bollywood comme Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Ayushman Khurana, etc. Elle a fait un travail fantastique dans des films comme War, Befirkre et d’autres. En plus d’agir, elle a aussi des mouvements de danse groovy. Ses fans l’aimaient vraiment quand elle dansait. Vaani a également fait un film avec Akshay Kumar, ‘Bell Bottom’, mais saviez-vous qu’avant de rejoindre Bollywood, elle travaillait dans des hôtels ? Aujourd’hui, Vaani Kapoor fête son anniversaire. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’actrice.