Spécial anniversaire de Taimur Ali Khan: Alors que Tim de Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan fête ses six ans, voici ses photos les plus mignonnes depuis sa naissance

Saif Ali Khan et Taimur Ali Khan de Kareena Kapoor Khan auront six ans demain. Voici ses photos les plus mignonnes et les plus adorables qui font fondre le cœur de tout le monde.