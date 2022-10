Spécial anniversaire de Shweta Tiwari: quand on a dit à la gagnante de Bigg Boss 4 “Palak se mariera 5 fois” après son deuxième divorce

Shweta Tiwariqui revient à la télévision avec Main Hoon Aparajita, fête aujourd’hui ses 42 ans. Pouvez-vous le croire, parce que nous ne le faisons certainement pas ! Shweta Tiwari n’a jamais l’air d’avoir plus de 25 ans et il semble qu’elle rajeunisse de jour en jour. Shweta est mère de deux enfants, Palak Riwari et Reyaansh qu’elle avait de deux mariages. La Simple papa Ki Dulhan L’actrice a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie personnelle. Et une grande partie de sa vie personnelle a été largement discutée dans les médias. Voici un retour en arrière lorsque Shweta a applaudi sauvagement tous ceux qui ont parlé de son deuxième divorce.

Entertainment News: la vie conjugale de Shweta Tiwari

Shweta Tiwari a été mariée deux fois et les deux fois, l’actrice a subi des abus de la part de son conjoint. Shweta a d’abord été mariée à Raja Chaudhary avec qui elle a une fille, Palak Tiwari. Plus tard, elle a rencontré, est tombée amoureuse et a épousé l’acteur Abhinav Kohli et a eu un fils, Reyaansh. Ils ont également eu une mauvaise séparation. Shweta Tiwari travaille et élève seule ses enfants. Et au milieu de ses luttes personnelles, on a beaucoup parlé de son divorce et de la façon dont cela affecterait ses enfants.

Quand Shweta a appris que Palak se marierait 5 fois

Shweta Tiwari est passée de l’expérience désagréable de son premier mariage et a épousé Abhinav Kohli. Cependant, les deux ont eu des problèmes dans lesquels Shweta a accusé Abhinav de violence. Lorsque le deuxième divorce de Shweta a été révélé, on lui a dit que Palak se marierait 5 fois. Vous savez tous comment les internautes commentent les messages des célébrités. Ainsi, tout en parlant de sa vie personnelle, Shweta a révélé qu’on lui avait dit que Palak se marierait trois fois depuis qu’elle s’est mariée deux fois. Shweta a applaudi en disant qu’il pourrait arriver qu’elle ne se marie pas du tout. Shweta a dit que quoi qu’elle ait vu (les mariages troublés de Shweta), cela lui a peut-être fait changer d’avis sur le mariage ou peut-être qu’elle peut choisir un meilleur partenaire pour elle-même.

Shweta a également révélé que les gens lui avaient conseillé de ne pas se marier pour la troisième fois. “Vais-je leur demander ? Qui sont-ils ? Payent-ils pour mon mariage ? C’est ma décision. C’est ma vie”, avait critiqué l’actrice de Main Hoon Aparajita.