Spécial anniversaire de Shama Sikander : du bikini fluo aux monokinis les plus branchés, des moments où l’actrice a fait pâlir tout le monde avec sa collection de maillots de bain [video]

Shama Sikander est surtout connue pour avoir incarné le rôle de Pooja Mehta dans la populaire série télévisée “Yeh Meri Life Hai”. L’actrice a un an de plus aujourd’hui, c’est-à-dire le 4 août. L’actrice a fait ses débuts au cinéma à l’âge de 16 ans. Sikander a travaillé dans de nombreux films de Bollywood tels que Dhoom Dadakka, Mann, Prem Aggan, etc. Elle a conservé son physique même à l’âge de 41 ans. Ses publications sur Instagram sont superbes et elle est immensément appréciée par ses fans pour son look chic. Shama est l’une des actrices les plus stylées de l’industrie. Elle partage souvent ses photos avec ses fans sur les réseaux sociaux. À l’occasion de son anniversaire, découvrez quelques-uns de ses looks audacieux et élégants. Voir la vidéo.

Écrit par Devisha Keshri