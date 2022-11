Spécial anniversaire de Shah Rukh Khan : Deepika Padukone, Anushka Sharma et d’autres divas de Bollywood qui ont fait des débuts fracassants avec Badshah [Watch Video]

Spécial anniversaire de Shah Rukh Khan : Le « roi de Bollywood » est la mégastar de l’industrie de Bollywood. Non seulement en Inde mais aussi à l’étranger, Shah Rukh Khan a des fans. SRK a donné des films à succès au cours de sa carrière de plus de 30 ans. King Khan a non seulement établi sa carrière, mais a également fait la carrière de nombreuses actrices à succès de Bollywood. Deepika Padukone, Preity Zinta, Anushka Sharma et bien d’autres ont commencé leur carrière à succès avec Shah Rukh Khan. Toutes ces actrices sont maintenant des stars à succès dans B-town. Aujourd’hui, le ‘Badshah de Bollywood’ fête son anniversaire, et à cette occasion, on vous dit qui sont les super divas de Bollywood qui ont débuté avec Shah Rukh Khan. Regarder la vidéo.