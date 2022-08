Spécial anniversaire de Rubina Dilaik : découvrez les looks sensuels en bikini de la candidate de Khatron Ke Khiladi 12 [Watch Video]

Spécial anniversaire de Rubina Dilaik : Rubina Dilaik est née à Shimla, Himachal Pradesh et elle fête son anniversaire aujourd’hui, c’est-à-dire le 26 août 2022. Elle est l’une des actrices les plus talentueuses de l’industrie de la télévision. Rubina a commencé sa carrière en participant à des concours de beauté. Elle a également remporté Miss Shimla en 2006 et en 2008, elle a remporté Miss North India Pageant. Rubina Dilaik est entrée dans l’industrie de la télévision avec la série télévisée ‘Choti Bahu’. Le public a adoré sa performance dans la série. Après cela, elle a également participé à la plus grande émission de téléréalité indienne, Bigg Boss Season 14. Elle remporte également l’émission. Rubina est très active sur les réseaux sociaux et partage toujours ses looks. Aujourd’hui, à l’occasion de son anniversaire, nous vous montrons ses meilleurs looks en bikini. Regardons la vidéo.