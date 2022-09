Spécial anniversaire de Ranbir Kapoor : l’acteur de Brahmastra sera un père formidable ; Un astrologue prédit que la relation père-enfant se renforcera au fil des années [Exclusive]

Aujourd’hui, Ranbir Kapoor a un an de plus. La superstar a rebondi avec Brahmastra après le raté qui était Shamshera. Mais il semble que les années à venir vont être formidables pour lui. Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji a fait une prédiction pour Ranbir Kapoor qui sera papa en décembre 2022 ou début 2023. Il a dit qu’il serait un père fantastique. Dans un chat EXCLUSIF, Pandit Jagannath Guruji nous a dit : “Ranbir Kapoor va briller d’une manière impressionnante. Selon les lectures planétaires, on voit que Ranbir Kapoor pourrait démarrer sa propre maison de production dans les années à venir. Mais il aura besoin le soutien d’Alia Bhatt pour le gérer et le faire prospérer. Lentement, il commencera à dominer l’actualité avec de grands projets à venir. Ranbir Kapoor sera recherché par les meilleurs du secteur. Il portera l’héritage des Kapoor dans d’une manière splendide. Je pense qu’il doit rester concentré quand il s’agit de ses scénarios et il peut obtenir un immense succès dans le bon type d’histoires d’amour ou de films romantiques.

Parlant de la façon dont Ranbir Kapoor serait en tant que parent, il a dit qu’il faisait un super papa. Il nous a dit : « Ranbir Kapoor sera comme un ami pour son enfant. Les lectures planétaires disent qu’il sera un père évolutif et compréhensif. Il sera franc avec les enfants. Je le vois soutenir son enfant contre vents et marées. vieillissent, leur attachement sera plus profond et plus dense.” Alia Bhatt et lui se sont mariés en avril. Le mariage était une affaire intime qui s’est déroulée à Bandra au domicile de Ranbir Kapoor.

L’astrologue a en outre déclaré: “Auparavant, la Vénus de Ranbir Kapoor n’était pas en bonne position à cause de laquelle une majorité s’est effondrée au box-office. Maintenant, son ascendant et Mercure sont très forts. Il s’en sortira bien dans la prochaine décennie.”