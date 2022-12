Spécial anniversaire de Rana Daggubati : Saviez-vous que la star de Baahubali A REJETÉ ces films ? Voici la liste

Rana Daggubati est un nom populaire non seulement dans l’industrie cinématographique du Sud, mais aussi à Bollywood. Il a fait partie de nombreux films fantastiques et est l’un des acteurs les plus établis de l’industrie. Qui peut jamais oublier Bhallaladeva de Baahubali ? Le personnage de Prabhas n’aurait pas été aussi emblématique s’il n’y avait pas eu de Bhallaladeva, n’est-ce pas ? Et uff, la beauté. Eh bien, ce beau gosse fête son anniversaire aujourd’hui. Comme nous avons parlé de sa filmographie, il y a quelques films qui auraient pu figurer sur cette liste. Mais il a rejeté ces films. Voici un aperçu de la liste.

Thani Oruvan

Selon les rapports, Rana Daggubati a été le premier choix du réalisateur pour jouer le rôle principal dans Thani Oruvan. Mais depuis qu’il l’a rejeté, le rôle principal est allé à Jayam Ravi.

pataas

Rana Daggubati s’est également vu offrir le réalisateur Pataas d’Anil Ravipudi. Mais le scénario ne l’a pas beaucoup séduit et le rôle est allé à Kalyan Ram. C’est l’un de ses plus grands succès à ce jour.

Sita

Le film Telugu qui avait Bellamkonda et Kajal Aggarwal dans les rôles principaux a été offert plus tôt à Rana Daggubati. Les rapports suggèrent que l’acteur a refusé d’en faire partie pour des raisons inconnues.

Rayabhari

Si les rapports sont à la hauteur, la star de Baahubali a également été approchée pour faire partie de Rayabhari réalisé par Krish. Mais il n’était pas convaincu alors il a rejeté le rôle.

[1945

Apparemment, Rana Daggubati s’est retirée de ce projet après avoir tourné quelques scènes. Apparemment, il s’est disputé avec les créateurs du projet et a donc quitté le projet à mi-chemin.

Sarkar 3

Il est allégué que Rana Daggubati s’est également vu offrir un rôle dans Sarkar 3 mettant en vedette Amitabh Bachchan. Mais comme il était occupé par d’autres projets, il a dû décliner.