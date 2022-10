Spécial anniversaire de Prabhas : pas Adipurush, mais CE film pour gagner de l’argent à égalité avec le Baahubali de la superstar ? Voici ce que prédisent les étoiles [Exclusive]

La star de Baahubali et d’Adipurush, Prabhas a aujourd’hui un an de plus. L’acteur attend avec impatience la sortie d’Adipurush dans la nouvelle année. Prabhas joue le rôle de Lord Ram dans le film réalisé par Om Raut. Le teaser du film n’a pas reçu de réponse écrasante du grand public. Dans le film, Kriti Sanon joue Sita tandis que Saif Ali Khan est Raavan. Les fans de Prabhas ont beaucoup prié pour son succès. Il est célébré par tous les fan clubs. Prabhas a trois films coûteux, Adipurush, Salaar et Project K alignés pour la sortie.

Nous avons contacté le célèbre astrologue Jagannath Guruji qui nous a dit que Prabhas est maintenant dans une phase basse selon l’astrologie. Il a dit qu’il est affecté par son Mars et Ketu qui sont tous deux rétrogrades. “Même sa Vénus fluctue, ce qui a un impact sur sa carrière”, a-t-il déclaré. Il a dit qu’Adipurush ne ferait aucune merveille pour sa carrière. “Je ne prévois pas de fortunes brillantes pour ce film. Il ne fonctionnera pas bien sur le plan commercial ou critique selon mes prévisions. Mais Salaar sera formidable. Après septembre, son palmarès s’améliore. Salaar peut gagner autant d’argent que Baahubali. Prabhas sera retrouver son ancienne gloire », a-t-il dit.

Aujourd’hui, les créateurs d’Adipurush et de Project K ont dévoilé des affiches de la superstar. Les fans ont été curieux de savoir si Prabhas se mariera bientôt. Il y a des rumeurs selon lesquelles il sortirait avec Kriti Sanon. Pandit Jagannath Guruji a déclaré: “Des perspectives de mariage peuvent survenir vers la fin de 2023. Il ne se passe rien maintenant. Je ne vois rien se passer sur le front de la romance. Prabhas sera heureux dans un mariage arrangé. Il avait essayé de trouver un match d’amour mais ça n’a pas marché. Il pourrait envisager l’option amour cum arrangé. Contrairement à Salman Khan, je peux assurer à ses fans qu’il ne sera pas célibataire permanent.