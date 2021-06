Spécial anniversaire de Neha Kakkar : découvrez ses moments les plus romantiques avec son mari Rohanpreet ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: La chanteuse Neha Kakkar fête ses 33 ans aujourd’hui (6 juin 2021) et il n’y a personne de plus excité pour son anniversaire que Neha elle-même ! La juge Indian Idol 12 a parcouru un long chemin dans sa carrière et a remporté un immense succès et une renommée ces dernières années. Alors qu’elle doit remercier ses fans pour leur soutien, le véritable point d’ancrage dans la vie de Neha est son mari Rohanpreet Singh qui l’a comblée d’amour à chaque étape du processus.

Les deux couples molles se rendent souvent sur Instagram pour télécharger des vidéos amusantes et adorables et exprimer ouvertement leur amour en ligne. A l’occasion de l’anniversaire de Neha, faisons un voyage dans le passé et regardons leurs moments les plus mignons en couple.

Regardez cette vidéo à partir du moment où ils ont regardé des feux d’artifice ensemble à Diwali et ont chéri la présence de l’autre.

Neha souhaite à son mari Rohanpreet une vidéo romantique sur leur premier mois d’anniversaire en tant que couple marié.

Deux clips hilarants de Neha et Rohanpreet faisant l’idiot comme ils le font souvent.

Voici une vidéo BTS de leur dernier clip ensemble ‘Khad Tainu Main Dassa’

Neha et Rohanpreet se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage du clip de ‘Nehu Da Vyah’ en août 2020 et sont tombés éperdument amoureux l’un de l’autre après leur rencontre. Les tourtereaux Neha Kakkar et Rohanpreet Singh se sont mariés en octobre 2020 avec une cérémonie de mariage à Delhi et une réception à Chandigarh. Professionnellement, ils ont collaboré sur deux chansons – ‘Khayaal Rakhya Kar’ et ‘Nehu Da Vyaah’.

Joyeux anniversaire, Neha Kakkar !