Spécial anniversaire de Neha Dhupia : de Miss Inde à Bollywood ; voici un aperçu du parcours fantastique de l’actrice

Spécial anniversaire de Neha Dhupia : Neha Dhupia est une actrice incroyable et une danseuse, et elle est maintenant aussi une super maman. Elle a été couronnée Miss Inde 2002 et elle a également participé à Miss Univers 2002. Après cela, elle est entrée dans l’industrie de Bollywood, faisant ses débuts avec le film Qayamat : City Under Threat. Elle a également fait une émission de télévision en 1999, Rajdhani. Elle a obtenu sa renommée du film Julie. Neha a joué des rôles dans de nombreux films, tels que Ungli, Tumhari Sulu, Eela Helicopter et d’autres. A l’occasion de son anniversaire, parlons de son parcours Bollywood, télé-réalité, talk-shows, et autres.