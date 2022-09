Parcours de Mahima Chaudhry contre le cancer : Mahima Chaudhry est aimée des fans en tant que Ganga in Pardes, mais il y a aussi d’autres raisons, comme être l’une des actrices les plus talentueuses et les plus jolies de Bollywood. Mahima a reçu un diagnostic de cancer du sein, mais heureusement, elle s’est complètement rétablie après le traitement. Elle a qualifié sa bataille de “bataille psychologique”. Elle a également partagé une vidéo de sept minutes avec Anupam Kher sur son diagnostic de cancer et son traitement. Elle a fait plusieurs grands films de Bollywood comme Pardes, Baghban, Dhadkan et d’autres. Mahima Chaudhry est fin prête pour son retour à Bollywood avec le film “Emergency”. Le jour de son anniversaire, découvrons le parcours de Mahima Chaudhry contre le cancer.