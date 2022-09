Spécial anniversaire de Kiccha Sudeepa: un expert en tarot décode la personnalité de la star de Vikrant Rona, “Il a besoin de se calmer un peu” [Exclusive]

Kiccha Sudeepa est l’une des plus grandes stars de l’industrie cinématographique kannada. Son dernier film Vikrant Rona a été un super hit. Même le public de la ceinture hindi l’a aimé. Né le 2 septembre 1973, la superstar de Kannada, Kiccha Sudeepa, est saluée pour ses prouesses d’acteur. Il a remporté plusieurs prix pour ses fabuleuses performances. L’expert en tarot et médium Kinnari Raval nous donne un aperçu plus approfondi de sa personnalité à l’âge de 50 ans. Elle dit qu’il est une personne très équilibrée. Louant son humilité, Kinnari Raval dit qu’il est un self-made man qui a connu sa propre part de luttes et d’agitation.

Kinnari Raval a déclaré à BollywoodLife : “Il a les capacités ou les traits d’un guerrier, d’un leader, d’un enseignant, de la justice, de la dignité et de l’honneur. Il est multitâche, bien informé, peut aimer le football/jeu de jambes comme sport, aime avoir 5 cubes dans son verre . Parfois, ses cartes dépeignent une double personnalité mais le côté positif est plus lourd. Il aime la discipline dans la vie. Elle dit que c’est un introverti qui n’est pas sûr de libérer ses émotions en public. La dame attribue sa carrière cinématographique à son karma passé, qui a un grand impact sur lui. Mais elle dit qu’il envisage diverses avenues pour grandir dans la vie. Kinnari Raval dit qu’il est devenu le favori de ceux-là mêmes qui l’ont rejeté ou évité auparavant.

Elle dit qu’il fera bientôt des investissements dans d’autres secteurs et lancera également un projet pour les habitants des zones rurales. Kinnari Raval dit que Kiccha Sudeepa est un pro pour avoir un visage heureux même s’il est troublé. Elle sent qu’il doit travailler sur son aspect pour vraiment libérer le stress et l’agitation de son cœur. Elle dit dans sa lecture : “Il montre juste qu’il est heureux ou content alors que ce n’est pas vrai. Il est peut-être devenu un personnage public, mais maintenant il doit faire ressortir ses autres capacités pour libérer le stress comme le sentiment qu’il peut avoir. Il a déjà en quelque sorte planifié son voyage mais a encore besoin d’une certaine assurance pour aller de l’avant car il voit des obstacles. Il les surmontera aussi. Mais à ce stade, cela crée un stress inutile dans sa vie car il a raté quelques calculs. Avec la libération du besoin de contrôler la situation, il aura plus de clarté et il aura de beaux résultats.”

La dame lui conseille d’arrêter la micro-gestion et de ne pas trop réfléchir sur les choses. Elle pense qu’il devrait prier la déesse Saraswati pour des résultats professionnels plus positifs. Elle conseille : « Il a besoin de se calmer un peu. Utilisez judicieusement les connaissances, l’expérience et les compétences qu’il a acquises pour rétablir l’équilibre. Une croissance des revenus est attendue. Ne laissez pas les pensées entraver votre progression. ne soyez pas trop confiant dans le nouveau projet. L’agressivité au travail est agréable, mais à cause de cela, se mettre en colère/agité n’est pas conseillé.

Elle dit : “C’est une personne très créative qui peut penser différemment et utiliser correctement ses idées pour les mettre en pratique et gagner plus. Ses pensées sont différentes et peuvent parfois être accablantes, créant le chaos dans son esprit et causant des retards. il a la capacité de grandir encore.”