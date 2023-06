Spécial anniversaire de Kajal Aggarwal : les 10 meilleurs conseils de soin de la peau que vous pouvez apprendre de l’actrice

Swara Bhasker est l’une des actrices qui va bientôt être maman. L’actrice a annoncé qu’elle était enceinte il y a une semaine. Aujourd’hui, elle a été vue à l’aéroport. Il semble qu’elle effectuait son premier vol avec son baby bump. Son mari Fahad Ahmed était avec elle pour aider avec le chariot à bagages. Les deux se sont mariés il y a quelques mois. Pour son voyage, Swara Bhasker a choisi une petite robe noire avec une paire de baskets. L’actrice s’est mariée en février lors d’un mariage à la cour, tandis qu’une véritable cérémonie a eu lieu à Delhi en mars. Les images sont devenues virales. Les deux s’étaient rencontrés lors d’une manifestation politique et avaient développé une camaraderie instantanée l’un avec l’autre.

Swara Bhasker a annoncé le 6 juin que Fahad Ahmed et elle allaient être parents. Elle a été accusée d’être enceinte avant le mariage. L’actrice a déclaré qu’elle voulait la bénédiction de tout le monde alors qu’ils entraient dans un nouveau chapitre de la vie. Un certain nombre d’acteurs ont envoyé leurs félicitations. On dirait qu’elle se rend à Delhi pour passer du temps avec ses parents.

Leurs photos de mariage sont devenues virales en présence d’Arvind Kejriwal, Shashi Tharoor, Akhilesh Yadav et d’autres. Swara Bhasker avait fière allure dans son avatar de mariée hindoue et musulmane. Parlant de son mariage, elle a déclaré que le couple était très fier de son héritage et de son identité et qu’aucun d’eux ne voulait rien changer. Elle a dit qu’il y avait des traditions et des rituels qui se produisent à la fois dans la foi. En Inde, un couple interconfessionnel qui ne se convertit pas ne peut se marier qu’en vertu de la loi spéciale sur le mariage. Fahad Ahmed a déclaré qu’il l’avait vue pour la première fois à Raanjhanaa et qu’il avait aimé sa performance. Ensuite, il a découvert son nom et plus de détails.

Ils se sont rencontrés tous les deux en 2019 et c’est en 2021 qu’il lui a dit qu’il l’aimait beaucoup. Il semble que les amis de Swara Bhasker lui aient dit que Fahad était amoureux d’elle. Il lui a demandé un certain temps car il voulait devenir financièrement stable avant de plonger dans le mariage. Maintenant, les deux vont être maman et papa. L’enfant est attendu au mois d’octobre.