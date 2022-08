Spécial anniversaire de Fahadh Faasil : les fans de FaFa partagent des vœux chaleureux pour l’acteur de Pushpa ; appelez-le ‘la révolution d’un homme’

Fahadh Faasil est l’un des acteurs malayalam les plus populaires de l’industrie du sud de l’Inde. Le beau gosse a laissé le public captivé par ses formidables performances dans les films. Fahadh a eu un an aujourd’hui (8 août) et a célébré son 40e anniversaire avec sa famille et ses proches. Les fans de Fahadh ont souhaité FaFa comme ils les appellent affectueusement et ont loué son travail.

Les fans de Fahadh ont inondé les médias sociaux de leur amour et de leurs souhaits pour l’acteur du sud de l’Inde. Un utilisateur a écrit : « Joyeux anniversaire, #FahadhFaasil monsieur. Un produit de népotisme avec 100% de talent. Des films comme Trance, Joji, Malik et Kumbalangi nights nécessitent une intensité particulière, jouer ces rôles avec une telle facilité n’est que la tasse de thé de Fahadh sir. Alors qu’un autre a commenté en disant: ‘Happy B’Day Eye-Conic #FahadhFaasil De #Nazriya Purushan FahadhFaasil à #FahadhFaasil Pondati thaan Nazriya? Sa portée dans Molly – Kolly – Tolly – Bolly’s & Also Most Wanted Actor?NadapinArakkan For a Reason?’.

Jetez un œil aux souhaits des fans –

Happy B'Day Eye-Conic #FahadhFaasil De #Nazriya Purushan Fahadh Faasil à #FahadhFaasil Pondati que Nazriya? Sa portée dans Molly – Kolly – Tolly – Bolly's & Also Most Wanted Actor ? NadapinArakkan pour une raison ?

#FahadhFaasil– nous les fans l'appelons FaFa- n'est pas un acteur. Il est bien plus que cela. Il fait plaisir à son public chaque fois qu'il passe à l'écran. FaFa est un joyau… un joyau que les cinéphiles devraient être là pour préserver. Une personne qui incarne sans effort n'importe quel personnage complexe !

Le perfectionniste ! ? Fanboy de ses Travellings, ? Joyeux anniversaire Fafa, ? #fahadhfaasil

Joyeux anniversaire à l'un des meilleurs acteurs du pays, #FahadhFaasil, un joyeux anniversaire. Qu'il s'agisse d'un protagoniste, d'un antagoniste ou d'un acteur de soutien, il a la capacité de se transformer complètement en personnage, ce qui rend le processus facile en même temps.

Bon anniversaire #FahadhFaasil ! ? Je me considère très chanceux d'avoir travaillé avec vous dans 2 films. ? Cette image a été prise au cours du deuxième programme de #Malayankunjuoù chaque jour je pensais juste à la façon dont il réussit cette performance au milieu de l'immense effort physique.

Fahadh a l’habitude de jouer des représentations puissantes qui vous exciteront. Il est connu pour son travail dans des films tels que CU Soon, Joji, Kumbalangi Nights et Bangalore Days. Il était actuellement vu à Malayankunju et interprétait parfaitement le rôle d’Anikkuttan. Les fans ne pouvaient s’empêcher de louer sa performance sur le point. L’acteur commencera bientôt à tourner pour Allu Arjun avec Pushpa: The Rule en tant qu’officier de police. Réalisé par Sukumar, Pushpa 2 mettra en vedette Allu Arjun et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux.