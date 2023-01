Spécial anniversaire de Deepika Padukone : 2023 est-elle l’année où l’actrice de Pathaan embrassera la maternité ; voici son plan pour avoir des enfants

Deepika Padukone est la reine la plus aimée et la plus célèbre de Bollywood. La vie de l’actrice de Pathaan n’est rien de moins qu’un conte de fées pour ses fans. Elle a tout ce que chaque femme désire. Et aujourd’hui, jour de son anniversaire, célébrons cette plus belle femme de Bollywood. Deepika Padukone qui a parcouru un long chemin dans son parcours est souvent confrontée à une question, surtout après son mariage, c’est quand l’actrice envisage d’avoir son enfant.

Comme il y a beaucoup de divas de B Town qui ont embrassé la maternité d’Alia Bhatt à Sonam Kapoor. La dernière année 2022 a été pleine de surprises pour leurs fans et cette année les fans de Deepika se demandent si elle annoncera sa grossesse. Disons que ce n’est pas une Deepika et que Ranveer ne veut pas avoir de bébés. Ils le font et en ont même parlé ouvertement. Mais le plan est d’être à la hauteur de leur jeu. Et maintenant, Ranveer Singh et Deepika réussissent dans leurs carrières respectives et les fans s’attendent à ce qu’ils annoncent bientôt la bonne nouvelle.

Parlant d’avoir des bébés dans ses interactions, Deepika aurait dit qu’elle avait des bébés d’amour pour Ranveer et qu’ils auraient aussi les leurs. Mais ils ne savent pas quand. “J’espère que lorsque Ranveer et moi fonderons une famille, nous pourrons le faire comme je l’ai vécu enfant avec mes parents. Juste enraciné, sain et sécurisé”.

Selon les rapports en ligne si l’astrologue avait prédit que Deepika et Ranveer adopteront la parentalité cette année et nous nous demandons si cette prédiction se réalisera. Bien avant d’avoir des bébés, Ranveer a élaboré son plan pour apprendre la langue Konkani de Deepika afin qu’il ne se sente pas exclu lorsque leurs enfants interagissent avec elle dans la même langue. Comment adorable il est? Ranveer et Deepika sont en ce moment en vacances et profitent de leur temps libre alors qu’ils fêtent leur anniversaire ensemble.