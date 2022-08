Spécial anniversaire de Daler Mehndi : les chansons les plus groovy du punjabi qui peuvent vous faire “tunak tunak” à n’importe quel type de fête

Spécial anniversaire Daler Mehndi : Daler Mehndi est un chanteur punjabi très populaire et célèbre. Nous avons tous, une fois dans notre vie, dansé sur ses morceaux, que ce soit la chanson la plus populaire ‘Dardi Rab Rab’ ou ‘Na Na Na Na Re’. Tous les numéros de soirée de Daler Mehndi étaient si groovy qu’ils pouvaient même faire danser les danseurs les plus timides. Aujourd’hui, Daler Mehndi fête son anniversaire, et à cette occasion, nous avons répertorié quelques-uns de ses numéros de danse. Regardez la vidéo.