Spécial anniversaire de Chiranjeevi : Quand Trisha Krishnan et Sai Pallavi ont rejeté le film de Megastar et laissé tout le monde choqué ; connaître les vraies raisons

Chiranjeevi est l’un des plus grands noms non seulement de l’industrie cinématographique du Sud, mais de tout le pays. La star qui fête son anniversaire aujourd’hui est connue pour sa personnalité charismatique et son jeu d’acteur puissant. C’est en effet un grand honneur et une opportunité de rêve devenu réalité pour tout acteur ou actrice de figurer aux côtés du légendaire Chiranjeevi. Mais saviez-vous que des actrices comme Sai Pallavi et Trisha Krishnan ont rejeté les opportunités de jouer aux côtés du puissant Chiranjeevi dans son récent film ? Oui, tu l’as bien lu.

Pourquoi Sai Pallavi a-t-il rejeté Bhola Shankar ?

Sai Pallavi s’est vu offrir le Bhola Shankar de Chiranjeevi. Cependant, elle a rejeté le film. On lui aurait proposé de jouer la sœur de Chiranjeevi dans le film. C’était lors d’un événement que Chiranjeevi avait révélé à peu près la même chose. Il a plaisanté en disant qu’il était satisfait de la décision de Sai Pallavi de ne pas jouer sa sœur à l’écran car il aimerait faire un film romantique avec elle. Il a déclaré qu’il aimerait faire un duo avec elle et si elle avait signé Bhola Shankar et joué sa sœur, cela aurait ruiné ses plans. Cela a surpris tout le monde. Ensuite, Sai Pallavi a également répondu à tout le battage autour de sa décision. Lors de l’événement de pré-sortie de Love Story, Sai Pallavi a déclaré qu’elle avait peur de figurer dans des remakes et qu’elle n’a donc pas signé Bhola Shankar. Le film était un remake du film tamoul Vedalam.

Pourquoi Trisha Krishnan a-t-elle rejeté Acharya ?

Outre Sai Pallavi, Trisha Krishnan a également rejeté une offre de rôle dans un film mettant en vedette Chiranjeevi. On lui aurait offert Acharya qui mettait également en vedette Ram Charan. Chiranjeevi avait exprimé son choc face à la décision de Trisha de quitter le film. Tel que rapporté par indiaherald.com, Trisha a quitté le film pour des raisons personnelles. À un Tamil Weekly, elle aurait déclaré : “Je n’ai rien de personnel pour rejeter une offre aussi importante. J’étais totalement aux prises à cause de mes problèmes personnels et j’avais une mauvaise humeur. Je ne suis pas dans une position stable pour tourner pour un film et je ne veux pas ruiner un si gros projet avec ma présence. L’esprit décalé peut certainement être vu sur grand écran. Alors j’ai simplement abandonné l’offre. Plus tôt, certains rapports suggèrent que c’est en raison de différences créatives avec les réalisateurs du film que Trisha s’est retirée.