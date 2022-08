Spécial anniversaire de Chiranjeevi : de Khaidi à Shankar Dada – Films incontournables de la mégastar du Sud

Les meilleurs films emblématiques de Chiranjeevi : La mégastar sud-indienne Chiranjeevi est l’un des acteurs les plus populaires de l’industrie cinématographique Telugu. Il a commencé sa carrière à la fin des années 70. Chiranjeevi est entré dans l’industrie en 1978 avec le film Pranam Khareedu, et il est devenu la mégastar de l’industrie cinématographique Telugu après le film. Le Megastar est également connu pour ses mouvements de danse exceptionnels. Il a travaillé dans de nombreuses industries, comme les films tamouls, kannada et hindi. Chiranjeevi a travaillé dans de nombreux genres, notamment la comédie, le drame et surtout l’action. La mégastar sud-indienne fête aujourd’hui ses 67 ans et nous vous montrons ses films les plus emblématiques que vous devez regarder.