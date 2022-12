Spécial anniversaire de Britney Spears : Sam Asghari et l’histoire d’amour du chanteur Toxic sont vraiment des objectifs de couple

Britney Spears est vraiment l’une des princesses de la pop et l’une des plus grandes artistes de tous les temps. La vie personnelle de la talentueuse dame n’a cependant pas été facile. De quelques divorces à une dépression nerveuse et à la lutte pour mettre fin à sa tutelle, elle a tout vu. Au cours des dernières années, Sam Asghari a été à ses côtés comme un roc. Le mannequin, acteur et entraîneur de fitness est né de parents immigrés d’Iran. Il a grandi aux États-Unis. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’il a joué avec elle dans un clip vidéo Slumber Party en 2016. Il semble qu’ils se soient parlé et aient ensuite échangé des numéros. Après un rendez-vous avec des sushis, ils se sont rapprochés et ont commencé à sortir ensemble.

En 2017, Britney Spears a déclaré au monde qu’elle sortait avec Sam Asghari. Il a été avec elle à travers ses luttes physiques et mentales. On dirait que c’est un gars avec un grand sens de l’humour. Britney Spears lui attribue le mérite de son parcours de remise en forme. Il semble qu’il veille à ce qu’elle consacre du temps à sa santé. Sam Asghari l’a également soutenue lorsqu’elle est sortie d’un séjour de réadaptation mentale en 2019. Ses amis disent qu’il est la meilleure chose de sa vie.

Sam Asghari avait dénoncé la façon dont Jamie Spears tentait de contrôler leur vie. Il a dit qu’il n’aimait pas que les gens se mêlent de leur vie. Les gens ont parlé de la façon dont il s’est collé à elle pour des gains professionnels. Eh bien, il a dit qu’il était reconnaissant pour les contacts qu’elle l’a aidé à établir dans l’industrie. Sam Asghari a été vu dans l’émission House Of Gucci. Il l’a décrite comme une petite amie chère mais a déclaré qu’ils préféraient partager les dépenses. Sam a dit qu’il aimerait économiser à n’importe quelle occasion.

Il lui a proposé l’année dernière. Il semble que la proposition ait eu lieu à leur résidence. Sam Asghari a déclaré qu’il préférait garder les choses privées. Il l’a souvent décrite comme une lionne qui s’est battue seule. Il dit aussi qu’elle est une vraie princesse avec le plus beau cœur. Le couple s’est marié il y a quelques mois. Pour l’anniversaire de Britney Spears, nous leur souhaitons